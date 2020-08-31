El catálogo de productos y servicios del SAT cuenta con 52 mil claves, lo que hace complicada su búsqueda. Sin embargo, hay herramientas que nos pueden ayudar. De los cambios más relevantes que rea...

El catálogo de productos y servicios del SAT cuenta con 52 mil claves, lo que hace complicada su búsqueda. Sin embargo, hay herramientas que nos pueden ayudar. De los cambios más relevantes que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la factura 3.3, fue la introducción del catálogo de claves que los servicios y productos. El catálogo cuenta con 52 mil claves, por lo que encontrar la que necesitas puede parecer un reto. El catálogo sirve al fisco para contar con información precisa sobre tus actividades y las de tus proveedores. Pero, ¿qué es la clave de productos y servicios? Es un código que te permitirá clasificar los conceptos de un comprobante o factura. Para poder ubicar el que necesitas, es importante que sepas que no se trata de números al azar, sino que cada cifra sirve para hacer más fácil su localización. A continuación te enseñaremos cómo se conforma la clave del producto o servicio en cuestión El código está constituido por 8 dígitos que se acomodan de la siguiente manera:

Nivel Ubicación División Primeros dos dígitos Grupo Siguientes dos dígitos Clase Siguientes dos dígitos Subclase Últimos dos

Por ejemplo, la clave del producto donas glaseadas es 50181900. Para esto, el primer paso es ubicar la división del producto o servicio, que en este caso sería el 50 correspondiente a alimentos; en seguida debemos ubicar el grupo con los siguientes dos números (el 18) que corresponde panadería; los siguientes dos dígitos son 19, que corresponden a la clase pan galletas y pastelillos dulces y finalmente la subclase que en este caso corresponde a 00 porque no hay un indicador especifico para donas glaseadas.

Otras formas de localizar la clave

Este método podría ser algo complicado, al menos para la gente que no esta familiarizada. Por este motivo, el SAT tiene a disposición de los contribuyentes una herramienta llamada Emite Factura, que te permite encontrar la clave del producto o servicio de manera más sencilla. En primer lugar tienes que elegir si estás vendiendo un producto o un servicio. Después tendrás que escoger la división a la que pertenece. Si elegiste un servicio, tienes 19 categorías para que especifiques qué tipo de servicio ofreces; el siguiente paso será seleccionar el grupo que se acerque más al servicio que realizas. De esta manera, la búsqueda te arrojará dos posibles claves, y tendrás que escoger la que más se acomode a tu servicio. En cada paso cierras el campo de posibilidades de las más de 52 mil que contiene el catálogo, a unas cuantas. Otra forma de encontrar la clave de tu producto o servicio es mediante el generador del CFDI de la página del SAT; cuando edites el concepto de tu factura intenta escribir una o dos palabras de tu producto y servicio en el buscador de claves. Posteriormente, el sistema te sugerirá algunas coincidencias con base en las palabras que introdujiste. Recuerda que las claves están categorizadas por división, grupo y clase. Si no encuentras la coincidencia exacta, elige la clave que más se parezca al servicio o producto que vendes. Es de suma importancia utilizar la clave adecuada, ya que al no hacerlo podrías enfrentar multas de parte del SAT.

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