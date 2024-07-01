Los ingresos presupuestarios netos de México representaron el 24.5% del PIB, ubicando al país en una posición comparable con naciones como Suiza y Costa Rica El Servicio de Administración Tributari...

Los ingresos presupuestarios netos de México representaron el 24.5% del PIB, ubicando al país en una posición comparable con naciones como Suiza y Costa Rica El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó recientemente que los ingresos presupuestarios netos de México durante el año 2022 alcanzaron el 24.5% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que sitúa a México a la par de naciones como Suiza y Costa Rica en términos de proporción de ingresos respecto al PIB.

Recaudación diversificada: Tributaria y No Tributaria

Los ingresos presupuestarios en México se componen de dos grandes categorías: los ingresos tributarios, directamente recaudados por el SAT, y los ingresos no tributarios, principalmente derivados de las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2022, los ingresos tributarios representaron el 16.9% del PIB, de acuerdo con el documento "Revenue Statistics, 2023" publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, el SAT destaca que este reporte no toma en cuenta los ingresos no tributarios, que sumaron un adicional de 7.6 puntos porcentuales del PIB. Este tipo de ingresos incluye las aportaciones significativas de las empresas estatales en sectores clave como el energético.

Comparativa internacional y eficacia de la recaudación

La suma de ambos tipos de ingresos lleva a que México se equipare con países cuyo modelo económico y fiscal ha demostrado ser robusto y eficaz. Esta comparativa resalta la capacidad de México para gestionar sus recursos fiscales de manera efectiva, a pesar de las diferencias en la estructura económica y fiscal con respecto a otras naciones de la OCDE.

Impacto de las estrategias de fiscalización

El SAT también resaltó los resultados positivos de sus estrategias de fiscalización y recaudación implementadas bajo el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación. Estas medidas han permitido una recaudación adicional de 5.3 billones de pesos sin la necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar los existentes, finalizó el fisco.