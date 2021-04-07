El Instituto informó que estas empresas dejaron de hacer aportaciones en el primer bimestre de 2021. En el primer bimestre del año, 22 mil 831 empresas dejaron de hacer aportaciones al Instituto de...

El Instituto informó que estas empresas dejaron de hacer aportaciones en el primer bimestre de 2021. En el primer bimestre del año, 22 mil 831 empresas dejaron de hacer aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). De acuerdo con información publicada por Reforma, el Infonavit reportó que esto representa una caída de 2.36% respecto al mismo periodo de 2020.

Empresas que aportaron en enero y febrero de 2020 y 2021

El diario informó que el número de empresas que realizaron aportaciones al organismo fueron los siguientes:

966 mil 257 empresas aportaron durante enero y febrero de 2020.

943 mil 426 empresas aportaron durante enero y febrero de 2021.

22 mil 831 empresas dejaron de pagar al Infonavit de 2020 a 2021.

Empresas que aportaron en noviembre y diciembre 2020 y 2021

Haciendo la comparación respecto al bimestre inmediato anterior, es decir, noviembre y diciembre, también hubo una reducción en las empresas que aportaron. Dicha reducción fue de mil 207 menos unidades, según el Sistema de Información Infonavit.

Monto recaudado

En lo que corresponde al monto recaudado, en los dos primeros meses de este año, el Infonavit captó 19 mil 582 millones 6 mil 101 pesos por amortizaciones. Es decir, el monto retenido de nómina a trabajadores para amortizar sus créditos.

Colocación de créditos

El Infonavit también actualizó sus cifras de colocación de créditos al cierre de febrero, al entregar 38 mil 92 financiamientos, 12.5% más que en mismo mes de 2020. En el bimestre creció 14.3% más.

Con información de Reforma.

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