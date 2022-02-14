Con la iniciativa presentada por la senadora Patricia Mercado, ya hay tres proyectos en la cámara alta que buscan aumentar las vacaciones mínimas para los trabajadores Una nueva iniciativa presentada la semana pasada en el Senado de la República busca elevar el mínimo de vacaciones al que tienen derecho los trabajadores en México. Asimismo, propone duplicar el piso actual contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), uno de los más bajos a nivel global. Este proyecto fue presentado por la senadora del partido Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado, quien señaló que la reforma a la LFT mejorará la calidad de vida y productividad de los empleados, además de que ayudará al sector turístico. La senadora propone que los empleados formales del país gocen de un periodo vacacional pagado de al menos 12 días al cumplir el primer año de servicio en una empresa, es decir, el doble que contempla el artículo 76 de la LFT. “Las pobres condiciones laborales que enfrentan las personas trabajadoras en nuestro país afectan significativamente la calidad de vida de la ciudadanía, lo cual se ve reflejado en que nuestro país ocupe el lugar 39 de 40 en el Índice para una Vida Mejor”, señala en su iniciativa Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo del Senado.

Tercera propuesta

La iniciativa de la legisladora del partido naranja es la tercera propuesta en la cámara alta que busca reformar la ley con este objetivo, y para lograrlo han creado en redes sociales el hashtag#VacacionesDignasYa. Las otras iniciativas fueron presentadas por las senadoras Geovanna del Carmen del Partido del Trabajo y por Sasil de León Villard del Partido Encuentro Social. Incluso, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el periodo vacacional actual es bajo y prometió atender este asunto.

¿Por qué reformar la LFT?

El objetivo de esta iniciativa, es revalorar el derecho al descanso de las personas trabajadoras en el país, así como mejorar su vida y productividad, de acuerdo con Mercado. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los países donde las personas tienen jornadas laborales más extensas y descansan menos días.

Otros impactos

Además, la propuesta plantea que los días acumulados por la antigüedad previo a la entrada en vigor de la reforma, sean respetados y sumados al nuevo mínimo legal. Por otra parte, Mercado destaca que de aprobarse el cambio habrá un impacto positivo para el sector turístico al garantizar una mayor derrama económica, así como incentivar que los negocios informales decidan incorporarse al mercado formal. En 2021, el World Policy Analysis Center ubicó a México como el país latinoamericano con menos días de vacaciones pagadas, pues hay una brecha de hasta 24 días en comparación con Brasil, Cuba, Panamá, Perú y Nicaragua, que tienen 30 al año.