Un cambio de la Miscelánea Fiscal eliminará la autorización del SAT para ser proveedor de equipos y programas de control volumétrico. Sin esta autorización, las empresas temen que se beneficie al h...

Un cambio de la Miscelánea Fiscal eliminará la autorización del SAT para ser proveedor de equipos y programas de control volumétrico. Sin esta autorización, las empresas temen que se beneficie al huachicol. Uno de los cambios de la Miscelánea Fiscal 2022 propone una modificación al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Con la reforma se eliminará la figura de las autorizaciones para ser proveedor de equipos y programas para llevar controles volumétricos. Aunque desde 2018 se implementaron los controles volumétricos, en la versión anterior se necesitaba una autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ser proveedor de equipos y programas. Al eliminar esta autorización se busca agilizar la implementación del proyecto de controles volumétricos para combatir el huachicol. Como señala *Oil & Gas Magazine,*los nuevos equipos deberán generar un ticket y una factura timbrada al momento de realizar la operación. Además, las empresas del sector solamente tendrán seis meses para cambiar sus equipos de control volumétricos. Hay que señalar que las inversiones necesarias para los nuevos equipos son de millones de pesos.

Empresarios piden que regresen las autorizaciones del SAT

Esta semana se llevó a cabo la reunión anual de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo). Roberto Díaz de León, presidente del organismo, pidió al SAT que elimine la modificación sobre controles volumétricos. De acuerdo con Díaz de León, los empresarios necesitan equipos certificados, auditores y máquinas de comprobación fiscal que estén autorizados por el SAT. También explicó que si se pierden estos controles autorizados, se puede beneficiar al huachicol, que es la práctica que más afecta a estas empresas. Así, el empresario dijo que se necesitan controles avalados por el fisco en toda la cadena de producción; es decir, en almacenamiento, transporte, distribución, expendio y autoconsumo. Con información de El Financiero, El Economista y Oil & Gas Magazine https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/04/empresarios-gasolineros-piden-al-sat-controles-volumetricos-para-evitar-huachicol/ https://www.eleconomista.com.mx/empresas/2022-sera-el-punto-de-reconfiguracion-del-sector-gasolinero-Onexpo-20211103-0085.html https://www.oilandgasmagazine.com.mx/nuevo-golpe-regulatorio-a-la-industria-del-gas-l

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