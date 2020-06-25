La nueva obligación de presentar el aviso de actualización de socios y accionistas levanta dudas entre las empresas. Este 30 de junio es el último día para presentar el aviso de actualización de socios y accionistas. La nueva obligación se estableció con uno de los cambios que se hicieron al Código Fiscal de la Federación (CFF) como parte de la reforma fiscal 2020. Se trata de la obligación de presentar un aviso, para informar el nombre y la clave del RFC de los socios y accionistas, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos. Antes de la reforma, esta obligación solamente aplicaba para empresas públicas; es decir, las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. El problema, según algunos especialistas, es que la medida podría generar una mayor cancelación de sellos digitales para las empresas que no están familiarizadas con el procedimiento. Antonio Rodríguez, vicepresidente de relaciones y difusión del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, señaló en entrevista con Reforma que el fisco podrá cancelar el sello digital de las empresas que no entreguen esta información. Por otro lado, tendrán que enfrentar multas y recargos. De acuerdo con Rodríguez, la nueva obligación incluye cualquier tipo de persona moral donde los miembros funjan como socios.

El SAT crea confusiones

El especialista dijo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha podido resolver las dudas de los contribuyentes. Se refiere a si la nueva obligación puede cumplirse a través de otros trámites, como el aviso de accionistas extranjeros o anexos del dictamen fiscal. "Para quienes han solicitado aclaraciones en el chat del SAT, las respuestas han resultado aún en mayor confusión", dijo.

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