Esta es la falla más recurrente entre los 98 mil sujetos obligados que realizan actividades vulnerables en materia de lavado de dinero. En materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo hay fallas recurrentes en la presentación de avisos que informen el posible blanqueo de capitales. La información contenida en estos informes debería ser ser analizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según una declaración de Marcus Pleyer, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a diferencia de los delitos clásicos, la lucha contra el lavado de dinero debe de involucrar al sector privado. En concreto, el sector financiero, como los bancos, está compuesto por instituciones de máxima importancia, pues corren el riesgo de ser utilizadas indebidamente para facilitar el blanqueo de capitales. En el mismo tenor, en un congreso virtual antilavado, el administrador de actividades vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Ramón García Gibson, asegura que una de las fallas más recurrentes es la no identificación de clientes por parte de los 98 mil obligados que realizan alguna de las actividades vulnerables. “Dentro de los incumplimientos más frecuentes, hemos encontrado la no presentación de avisos, que es realmente lo que tiene una sanción más alta en los incumplimientos a la ley”, dijo García Gibson en el congreso virtual de antilavado. Se entiende que las actividades vulnerables son aquellas que por su naturaleza tienen mayor riesgo de ser usadas para lavar dinero. Es decir, para introducir dinero de procedencia ilícita en el sistema financiero. Existen 16 actividades vulnerables, cuya distribución es la siguiente:

32% se dedican al arrendamiento de inmuebles

17% a la comercialización, construcción o desarrollo de inmuebles.

14% al otorgamiento de créditos.

Con información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividades-vulnerables-fallan-en-avisos-antilavado-SAT-20200928-0104.html https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Instituciones-financieras-la-primera-linea-de-defensa-contra-el-lavado-presidente-del-GAFI-20200923-0111.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.