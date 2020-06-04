Al parecer, Walmart solamente llegó a un acuerdo con el SAT después que amenazas penales y denuncias. En febrero de este año se dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un oficio de liquidación a Walmart por una cantidad de 10 mil 559 millones de pesos. El SAT reclamó a Walmart de México y Centroamérica (Walmex) el pago de 10 mil millones de pesos por la venta de Vips. La cantidad reclamada de 10 mil 559 millones de pesos representaba el 14.9% del flujo de efectivo antes de pago de impuestos y depreciación de 2019 de la empresa. En mayo, Walmex anunció un pago de 8 mil 79 millones de pesos al SAT por esta operación. El día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a Walmart. “Una buena noticia. Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de ocho mil millones de pesos. Lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa, el que hayan aceptado que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de sabios cambiar de opinión, rectificar. Mi reconocimiento a Walmart, porque estamos hablando de una empresa de regular tamaño, pudieron contratar a los mejores abogados y fiscalistas, irnos a tribunales. En vez de eso, decidieron revisar las cuentas y aceptarlo”, dijo.

El acuerdo se dio por amenazas penales y denuncias

Al parecer, el caso sí estuvo cerca de ir a tribunales con abogados y fiscalistas. Fuentes anónimas revelaron a El Financiero que el acuerdo se dio después de que Walmex fue amenazada con cargos penales de fraude. Así, a principios de este año, el SAT presentó una denuncia penal ante fiscales federales en contra de la empresa. Esta estrategia del gobierno federal despertó inquietudes en otras empresas. Así, después de que se dio a conocer el acuerdo, FEMSA llegó a acuerdos similares por más de 8 mil millones de pesos para no ir a la Corte. Este acuerdo también llevaría a que las empresas dejen de utilizar algunas estrategias fiscales. Según las fuentes de *El Financiero,*Walmex no declaró ningún impuesto al hacer la venta de Vips en 2014. Estas mismas estrategias han sido utilizadas por otras empresas.

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