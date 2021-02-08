Te decimos cuáles son las novedades de la nueva versión del sistema único del Instituto y dónde puedes descargarlo. El 3 de febrero de 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualizó...

Te decimos cuáles son las novedades de la nueva versión del sistema único del Instituto y dónde puedes descargarlo. El 3 de febrero de 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualizó el sistema único de autodeterminación (SUA) a la versión 3.6.1. Los cambios implementados son los siguientes:

Validación de la correcta captura del salario mínimo, la unidad de medida y actualización (UMA) y el valor Infonavit vigentes.

Actualización de las facturas de recargos para julio de 1997 a diciembre de 2020.

Actualización de los logos del IMSS e Infonavit en pantallas y reportes.

Aunque el IMSS no especifica la fecha para su uso obligatorio, sí recomienda hacer pronto la actualización. Es recomendable respaldar toda la información antes de actualizar el sistema. Si no tienes instalado el SUA, primero hay que instalar la versión 3.5.3. y posteriormente actualizar a la última versión. Puedes descargar la nueva versión de la SUA en la siguiente liga.

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