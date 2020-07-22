SAT

¿Sigues esperando tu saldo a favor? Tendrás que esperar a que el SAT vuelva de vacaciones

El Servicio de Administración Tributaria estará de vacaciones del 20 al 31 de julio 2020 justo en las áreas de devolución y fiscalización. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que...