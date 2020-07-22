El Servicio de Administración Tributaria estará de vacaciones del 20 al 31 de julio 2020 justo en las áreas de devolución y fiscalización. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que del 20 al 31 de julio estará en periodo vacacional y que retomará actividades hasta el 3 de agosto. Lo anterior está previsto en la Regla Miscelánea 2.1.6. Por tal situación, las personas que todavía no han recibido la devolución de saldo a favor tendrán que esperar hasta el primer lunes de agosto, cuando la dependencia reanude actividades. Este año, el SAT ha tardado más tiempo en devolver los saldos a favor. De acuerdo con una encuesta de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), las devoluciones de IVA del Servicio de Administración Tributaria tardan, en promedio, 70 días. El 23% de los encuestados consideró que la devolución de IVA empeoró. Ante los retrasos del la devolución de saldo, el SAT destinó un sitio web especial para generar una contraseña y solicitar la devolución; sin embargo, realizar este proceso no garantiza obtener la devolución más rápido.
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