El fisco ha implementado mejoras en los trámites de inscripción al RFC y obtención de la e.firma, logrando reducir el tiempo de procesamiento y aumentar la disponibilidad de citas

El fisco ha implementado mejoras en los trámites de inscripción al RFC y obtención de la e.firma, logrando reducir el tiempo de procesamiento y aumentar la disponibilidad de citas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha introducido cambios significativos en los procedimientos de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la obtención de la firma electrónica (e.firma).

Estas mejoras, que se han implementado desde octubre, están diseñadas para hacer más eficiente la experiencia de los contribuyentes, reduciendo los tiempos de espera y aumentando la capacidad de atención.

Reducción de tiempos y simplificación de procesos

Moisés Zacatzin, administrador desconcentrado metropolitano de servicios al contribuyente del SAT, explicó que antes de estas medidas, el tiempo promedio para completar estos trámites era de 30 a 40 minutos por persona. Sin embargo, gracias a la eliminación de ciertos requisitos de validación y la simplificación del proceso de registro, ahora se ha logrado una reducción de aproximadamente 10 minutos por trámite.

Este ahorro de tiempo ha permitido al SAT ofrecer aproximadamente 1,900 citas diarias, un aumento significativo que también incluye la atención a 500 personas adicionales a través de sus salas de internet.

Facilidades en la inscripción al RFC y obtención de la e.firma

Para inscribirse al RFC, los ciudadanos ya no necesitan realizar una preinscripción en línea antes de su cita. Ahora pueden simplemente presentar su credencial para votar expedida por el INE, que debe incluir el domicilio y la CURP visible. Si la credencial no cumple con estos requisitos, los contribuyentes deben presentar un comprobante de domicilio y la CURP.

En cuanto a la e.firma, el proceso se ha hecho más accesible y rápido. Los contribuyentes pueden obtener su firma electrónica en las oficinas del SAT en aproximadamente 40-50 minutos, incluyendo asistencia para generar los archivos necesarios y clarificación sobre su uso y propósito.

Mejoras continuas para el beneficio de los contribuyentes

Las mejoras en los procesos de inscripción al RFC y obtención de la e.firma, señaló la dependencia, son solo parte de una serie de esfuerzos realizados por el SAT para mejorar la atención al contribuyente y agilizar los trámites fiscales.