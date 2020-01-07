Prodecon destinará el 95% de sus recursos para atender y defender a aquellos contribuyentes que lo soliciten. Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Calendario del Presupuesto de Egresos correspondiente al 2020. Ahí se especifica que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) contará con un propuesto de hasta 749 millones 301 mil 522 pesos para ejercer su labor a lo largo de este año. De este monto, se destinará un total de 711 millones 205 mil 96 pesos al rubro de protección y defensa de los contribuyentes. Es decir, el 95% del total del presupuesto. Del resto, 36 millones 477 mil 545 pesos se destinarán a actividades de apoyo administrativo y 1 millón 718 mil 81 pesos a apoyo de la función pública y buen gobierno. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. De 2011 a octubre de 2019 la Prodecon, institución encargada de mediar las controversias entre el fisco y los contribuyentes, ha llevado más de 1 millón 50 mil casos. Este año podría ser particularmente problemático, pues entran en vigor diversas modificaciones a la normatividad fiscal, como en lo relativo a ingresos por la prestación de servicios y enajenación de bienes mediante plataformas digitales, además de un nuevo procedimiento para la cancelación de certificados de sello digital para expedir CFDI. De hecho, el titular en funciones de la Prodecon, Luis Alberto Placencia, aseguró que esperan que los actos de fiscalización aumenten en 30% respecto a los registrados en 2019.

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