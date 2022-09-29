El Presidente aclaró que entre las empresas que deben 100,000 millones de pesos no está el Grupo Salinas El 28 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que entre 20 y 30 grandes empresas le deben aproximadamente 100,000 millones de pesos (mdp) al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En su conferencia matutina, el mandatario comentó que la jefa del SAT y el director de grandes contribuyentes recientemente le dieron a conocer una lista de quiénes se están rezagando en el pago de impuestos. López Obrador indicó que en la lista hay entre 20 y 30 grandes corporaciones comerciales y económicas, y deben como 100 mil millones de pesos. El presidente aclaró que en la lista mencionada no está el Grupo Salinas, y dijo que el caso de Ricardo Salinas Pliego se está trabajando y se está buscando un acuerdo. López Obrador explicó que hay casos que ya fueron resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que hay otros casos en los que se busca llegar a un acuerdo. “Sin que haya ninguna imposición, sin autoritarismo, sino buscando la conciliación, y así lo hemos hecho en otros casos, casi en todos, nos hemos reunido o se han reunido del SAT con grandes empresas, con bancos, y se llega al acuerdo”, expresó. El mandatario también dijo que hay algunos grandes contribuyentes que piensan que si no pagan, cuando venga el nuevo Gobierno de México habrá condonación de impuestos. Pero López Obrador les aconsejo que paguen, y advirtió que la defraudación fiscal es de carácter penal.