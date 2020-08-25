La renovacion de este tipo de certificados anteriormente no se cobraba a las maquiladoras, pero con las nuevas disposiciones se tendrán que pagar. La senadora del PAN por el estado de Baja California y presidenta de la comisión de relaciones exteriores de América del Norte en el senado, Gina Cruz Blackledge, solicitó la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ante unos supuestos cobros ilegales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretende hacer a las maquilas. La senadora reclama que el gobierno federal, a través del SAT, ha impuesto “cobros ilegales meramente recaudatorios” mediante el cobro retroactivo de derechos, excusando renovar su autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior. Por este hecho, la senadora panista presentó una proposición con punto de acuerdo por el que la comisión permanente exhorta al SAT a abstenerse de realizar el cobro retroactivo de derechos a maquilas con el objetivo de renovar su certificación. La legisladora señaló que las empresas que están en el programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX) no pagaban derechos por renovar su certificación. “Ahora el SAT quiere cobrarles de manera retroactiva, cuotas que van desde los 24 mil 506 pesos correspondiente a 2015 hasta 29 mil 747 pesos para 2020”. La legisladora calificó lo anterior de arbitrario; por lo que invitó a la Prodecon, que es la instancia competente, a pronunciarse al respecto para precisar la actuación de la autoridad fiscal; de lo contrario, dijo que la industria maquiladora estará amenazada a pagar arbitrariamente. Dichos certificados son como las licencias de conducir: hay tres niveles de certificación con vigencias diferentes: A, de un año; AA, de dos años, y AAA, de tres años. Con él, las empresas obtienen beneficios fiscales para la exportación, como un crédito fiscal del 100% del IVA y el IEPS por la importación temporal de marcancías, así como tiempos preferenciales en la devolución de IVA.

Recaudación millonaria

En entrevista con El Contribuyente, José Luis Ortiz Coronado, integrante de la comisión de comercio exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), aseguró que anteriormente el SAT únicamente exigía el pago de una de las cuatro modalidades de certificación. Sin embargo, recientemente empezó a exigir el cobro por todas con base en el inciso m de la Ley Federal de Derechos, que exige el pago de una cuota por “la inscripción en el registro de empresas certificadas”. De acuerdo al especialista, considerando que las empresas certificadas tienen que pagar 28 mil 889 pesos anualmente, y que hay empresas en la modalidad de IVA e IEPS del esquema de certificación que no han pagado en cinco años (a lo que habría que sumar actualizaciones y recargos), deben al menos 150 mil pesos. Como éstas representan aproximadamente el 90% de las empresas certificadas, que en total son unas 3 mil 607, se estima que el SAT podría recaudar más de 541 millones de pesos.

Cambios a las reglas de comercio exterior

Hace más de un mes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, lo que hará que las empresas pierdan por lo menos 17 beneficios este año. En dicha publicación se encuentran algunos cambios que afectarán a las empresas miembros del programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX). Con las nuevas disposiciones, las empresas exportadoras no sólo tendrán que pagar por la certificación IEPS e IVA y por la renovación de la misma, además los tiempos de devolución se han visto afectados, pues por ser miembros del programa gozaban de devoluciones en plazos de 10, 15 y 20 días. Con las modificación tendrán que esperar el mismo periodo que todas las demás empresas: 40 días.

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