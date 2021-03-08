Como parte de la estafa, supuestos asesores ayudan a los contribuyentes a solicitar un saldo a favor de impuestos en un portal falso del SAT. Una estafa que funciona con la utilización de un sitio ...

Como parte de la estafa, supuestos asesores ayudan a los contribuyentes a solicitar un saldo a favor de impuestos en un portal falso del SAT. Una estafa que funciona con la utilización de un sitio web falso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue revelado recientemente en redes sociales.

Estafadores utilizan portal falso del SAT

De acuerdo con Sinembargo.mx, estafadores están usando las redes sociales y un portal falso del SAT, para robar información y dinero a personas que buscan asesoría en temas relacionados con los impuestos. El portal de noticias afirmó que una víctima del fraude llamada Paola, fue la que informó que en grupos de compra y venta de Facebook, personas, quienes se hacen pasar por contadores, ofrecen asesoría fiscal.

Modus operandi que usan estafadores

La información publicada indica que el modus operandi que usan los estafadores para quitarle sus recursos a sus víctimas es el siguiente:

1. Los estafadores publican anuncios en los que ofrecen asesoría fiscal

Como parte del modo en el que operan, los estafadores publican anuncios en redes sociales con las siguientes características:

Ofrecen apoyo para solicitar una devolución de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los estafadores dicen que no se tiene que realizar ningún pago hasta que la persona tenga el dinero en su cuenta. Esto lo hacen para ganarse su confianza.

Si la personas no tiene contraseña del SAT, ofrecen su ayuda para obtenerla.

Los estafadores piden a las persona que les envíen un mensaje, para iniciar la estafa.

2. Los estafadores se ponen en contacto con los interesados

Cuando las personas interesadas envían el mensaje, uno de los estafadores se pone en contacto e inician una conversación a través de mensajes de texto. Entre otras cosas, el estafador indica lo siguiente a la víctima:

La asesoría es gratuita hasta llegar a un acuerdo mutuo.

Trataré de ayudarle en todo lo posible.

Tengo contacto directo en el SAT.

Vamos a verificar en su cuenta del SAT si tiene saldo rezagado.

3. El estafador piden que se ingrese al portal falso del SAT

Cuando la víctima solicita continuar con el supuesto trámite, el estafador le pide que ingrese a una plataforma virtual, en la que verá que supuestamente tiene miles de pesos en saldo a favor de impuestos. En este caso, la dirección electrónica del portal falso del SAT que utilizaron para la estafa fue el siguiente: https://www.sat-info.ml/ o https://impuestos.ml/. [caption id="attachment_44331" align="aligncenter" width="900"] (Imagen: Captura de pantalla del portal falso del SAT)[/caption]

4. La víctima proporciona sus datos para obtener su saldo a favor

Después de que el estafador le muestra el supuesto saldo a favor a la víctima, le dice que de ese dinero se le cobra una comisión del 10%. Pero le reitera que el pago se hará hasta que el dinero esté en su cuenta de banco. Para que la persona pueda solicitar y obtener el dinero, en el sitio web en el que supuestamente le devolverán el dinero le solicitan los siguientes datos:

Identificaciones.

Comprobantes de domicilio.

Fotos.

Los datos de una tarjeta bancaria, incluido el número de seguridad que está al reverso.

La información que publicó Sinembargo.mx indica que la víctima preguntó al supuesto asesor fiscal “¿por qué pide el código de seguridad de la tarjeta si esa no se ocupa para que te hagan transferencias?”, y el estafador respondió que “esos datos los pide el SAT para verificar que sea una tarjeta existente y activa, y así se haga en orden la transferencia”. [caption id="attachment_44333" align="aligncenter" width="135"] (Imagen: Sinembargo.mx)[/caption] 5. Los estafadores roban los datos y el dinero de la víctima Luego de que la víctima ingresa sus datos, le aseguran que en siete días hábiles tendrá el monto en su cuenta. Para ese momento, los criminales ya pueden robarle. “Ahora sólo queda esperar la notificación de que fue aprobado su trámite por un ejecutivo del SAT y se haga la transferencia del dinero”, dice el estafador. Luego bloquea a la víctima.

Con información de Sinembargo.mx.

https://www.sinembargo.mx/06-03-2021/3947549

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