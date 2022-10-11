Martínez Dagnino es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la UNAM El 10 de octubre, Antonio Martínez Dagnino tomó posesión como el nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El presidente Andrés Manuel López Obrador, designó a Martínez Dagnino en el cargo, luego de que pasó a la ahora ex jefa del fisco, Raquel Buenrostro Sánchez, a dirigir la Secretaría de Economía.
Experiencia del nuevo jefe del SAT
Martínez Dagnino es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con más de una década de experiencia en el Sistema Financiero Mexicano y en las áreas de política fiscal y tributaria de la administración pública federal. Se ha desempeñado en áreas de auditoría, supervisión y análisis de instrumentos financieros, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) participó en la implementación de los procedimientos de supervisión del capital y liquidez de las instituciones financieras. El 1 de diciembre de 2018 fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del SAT.
Logros del nuevo jefe del SAT
De acuerdo con información publicada por el SAT, en dicho cargo obtuvo, entre otros, los siguientes resultados:
- En solo tres años y 9 meses de la actual administración, la AGGC recaudó en auditorías el 107% de lo cobrado en los seis años de la administración anterior, al tener un ingreso de 719 mil 832 millones de pesos, mientras que durante toda la administración pasada se cobraron 672 mil 055 millones de pesos.
- A septiembre de 2022, en materia de devoluciones la AGGC abatió el rezago de trámites de la administración anterior, con un tiempo promedio de atención de 22 días, 45% más expedito que los 40 días establecidos por Ley.
- Para garantizar la correcta tributación tanto en México como en el extranjero, a partir de 2019, se fortaleció la comunicación y coordinación entre el SAT y autoridades fiscales extranjeras, principalmente con el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) que ha permitido resolver múltiples casos de doble tributación y cientos de solicitudes de Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (APA).
- En materia del fortalecimiento del marco jurídico, ha impulsado reformas trascendentales en materia de los impuestos sobre la renta y valor agregado, destacando las de no objeto en IVA y las reestructuras corporativas en ISR.
- En 2021, publicó por primera vez en la historia del SAT las tasas efectivas de ISR de grandes contribuyentes por sector económico, lo que ha facilitado a los contribuyentes medir sus riesgos impositivos y generar su autocorrección.