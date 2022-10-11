Martínez Dagnino es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la UNAM El 10 de octubre, Antonio Martínez Dagnino tomó posesión como el nuevo titular del Servicio de Administración Tributar...

Martínez Dagnino es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la UNAM El 10 de octubre, Antonio Martínez Dagnino tomó posesión como el nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El presidente Andrés Manuel López Obrador, designó a Martínez Dagnino en el cargo, luego de que pasó a la ahora ex jefa del fisco, Raquel Buenrostro Sánchez, a dirigir la Secretaría de Economía.

Experiencia del nuevo jefe del SAT

Martínez Dagnino es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con más de una década de experiencia en el Sistema Financiero Mexicano y en las áreas de política fiscal y tributaria de la administración pública federal. Se ha desempeñado en áreas de auditoría, supervisión y análisis de instrumentos financieros, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) participó en la implementación de los procedimientos de supervisión del capital y liquidez de las instituciones financieras. El 1 de diciembre de 2018 fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del SAT.

Logros del nuevo jefe del SAT

De acuerdo con información publicada por el SAT, en dicho cargo obtuvo, entre otros, los siguientes resultados: