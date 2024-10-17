La compra de un coche de ocasión conlleva la necesidad de una revisión completa, tanto del estado técnico del vehículo como de la documentación. Solo en este caso puedes contar con una compra exito...

La compra de un coche de ocasión conlleva la necesidad de una revisión completa, tanto del estado técnico del vehículo como de la documentación. Solo en este caso puedes contar con una compra exitosa. Este proceso consta de una gran cantidad de etapas, pero incluso con poca experiencia, lo superarás si sigues el algoritmo que se presenta a continuación.

Historial de explotación del automóvil

Cuanto más sepas sobre el coche de ocasión, más ponderada será la compra. Para conocer la historia del vehículo, puedes utilizar el servicio de descifrado del código VIN: un identificador único del automóvil.

El informe generado por el código VIN contiene los siguientes datos técnicos:

equipamiento del coche: equipamiento, opciones, características;

lista de piezas para una búsqueda y compra rápida;

recomendaciones sobre normas de tiempo para el mantenimiento y reparación, incluyendo acciones ante fallas y mantenimiento técnico;

fecha de fabricación del coche.

En la sección de datos del usuario está disponible la historia completa del coche de ocasión, desde el momento en que fue adquirido por el primer propietario. Esta información es proporcionada por compañías de seguros, concesionarios y talleres.

El informe generado por el decodificador VIN generalmente se presenta en forma de tabla y puede contener los siguientes datos:

Número de matrícula del coche.

Número de carrocería (chasis).

Fecha de fabricación.

Características del motor (potencia, volumen).

Datos de registro.

Información sobre restricciones para la explotación (embargos, créditos, robo).

Información sobre accidentes.

Uso para el transporte de carga o pasajeros.

Datos aduaneros (origen, kilometraje).

Kilometraje a una fecha determinada.

Antes de la compra, recomendamos verificar el equipamiento del coche de ocasión por el código VIN. Y aunque existen muchas maneras de hacerlo, el informe por código VIN contiene la información más completa sobre el equipamiento y sus cambios durante la explotación.

En cuanto a los documentos: el pasaporte técnico, el seguro, permiten obtener un volumen limitado de información, que no proporciona una idea de cómo se ha utilizado el coche, qué restricciones legales existen para su futura explotación, si ha habido intervenciones en el funcionamiento del odómetro, etc. Por ejemplo, del pasaporte técnico obtendrás información sobre los propietarios, inspecciones técnicas (si se han realizado en centros certificados). Estos datos pueden ser utilizados como información adicional al analizar el vehículo.

Revisión del estado técnico del coche

Presentamos un algoritmo y los datos principales que se pueden utilizar al revisar un coche de ocasión antes de la compra.

Motor

En ausencia de experiencia y en una revisión independiente, realiza una inspección minuciosa del compartimento del motor, prestando atención a lo siguiente:

Presencia de fugas, líquidos extraños y deformaciones en la carrocería por golpes.

Es mejor que el motor bajo el capó del coche de ocasión esté cubierto de polvo y suciedad; es difícil ver las fugas de aceite y otros líquidos en un motor limpio. La inspección del motor debe llevarse a cabo durante el día con el uso de una linterna.

Arranca el motor y evalúa el sonido de su funcionamiento. La unidad de potencia debe funcionar suavemente, sin tirones ni cambios bruscos. El nivel de ruido debe ser constante con el pedal del acelerador sin accionar. Ten en cuenta que el sonido de un motor diésel es diferente del de un motor de gasolina: el motor diésel tiene un sonido característico "rugiente", similar al de un tractor, mientras que el motor de gasolina funciona de manera más uniforme y sin cambios bruscos en la tonalidad.

Caja de cambios

Realiza una revisión de la caja de cambios mecánica para detectar fugas. Si es necesario, revisa la caja desde la parte inferior del coche: es importante asegurarse de que todas las conexiones y sellos en la caja estén secos.

Al sentarte al volante del coche y sin iniciar el movimiento, presiona y mantén el pedal del embrague. Si escuchas un ruido "metálico", esto puede indicar el desgaste del rodamiento de empuje del embrague. Al principio, los ruidos pueden aparecer ocasionalmente, pero más adelante esto puede llevar a dificultades al cambiar de marcha y la aparición de un crujido característico.

Suspensión

Las fallas en los elementos de la suspensión se manifiestan, ante todo, en forma de ruidos extraños. Los ruidos en la parte inferior del coche pueden surgir debido a los siguientes elementos que requieren reemplazo o reparación:

Amortiguadores: absorben los impactos al desplazarse por caminos irregulares.

Resortes de la suspensión: están bajo carga constante y pueden desgastarse con el tiempo.

Filtros de polvo de las juntas homocinéticas: protegen varios elementos del polvo y, si están sucios o dañados, necesitan ser reemplazados.

Copas de soporte de la suspensión: deben estar enteras, sin deformaciones.

Silentblocks: conectan varias piezas de la suspensión y pueden ser la causa de la inestabilidad del coche al conducir.

Sistema de frenos

Al inspeccionar el coche, presta atención al grosor de las pastillas de freno y la presencia de un borde en el borde del disco de freno. Una gran altura del borde en el disco indica un desgaste significativo del disco y la necesidad de reemplazarlo.

El grosor de las pastillas de freno no es un factor determinante, pero si las pastillas tienen diferente grosor, puede haber fallas en la guía del caliper o en el cilindro de freno. También es necesario inspeccionar los ejes de las ruedas en busca de fugas de líquido de frenos, verificar el recipiente de expansión y revisar el cilindro maestro de freno.

Eléctrica

Recomendamos verificar el coche de ocasión por fugas de corriente antes de la compra. Para esto se necesitará un multímetro. Esto es importante, ya que una fuga de corriente puede llevar a un funcionamiento inestable del motor y un aumento en las emisiones. Además, los problemas en el cableado pueden causar un cortocircuito, lo que puede dañar la radio, la unidad de control electrónico y otros dispositivos.

Carrocería y pintura

La inspección detallada de la carrocería es un paso obligatorio en la revisión del coche de ocasión antes de la compra. Pasos principales:

Para la verificación, se debe utilizar un medidor de grosor. Antes de la inspección, determina el valor máximo del grosor de la pintura (LKP) para esta marca de coche.

Es necesario comprobar el grosor de la pintura en diferentes áreas de la carrocería.

Es muy importante verificar el grosor de la LKP en el área del marco de la puerta, en el pilar de la puerta y en el techo.

El nivel de LKP no debe superar los 1000 micrones. Superar este valor puede indicar una reparación de carrocería de mala calidad.

Debes comparar los matices de pintura en diferentes partes de la carrocería con luz del día.

La pintura debe ser uniforme y sin defectos. No se permiten goteos, abolladuras.

Interior

Al revisar el interior, se debe prestar atención a los elementos que están en contacto constante con el conductor. A continuación se presentan signos que indican un alto kilometraje del coche de ocasión:

Volante. Su estado puede decir mucho sobre el estado del coche. Si está desgastado o presenta signos de retapizado y repintado, esto puede indicar un alto kilometraje.

Airbags. Verifica su presencia; la falta de ellos puede indicar la participación del coche en un accidente.

Componentes de plástico. Normalmente, tienen poco desgaste. Un volante de plástico puede mantener su aspecto incluso después de un kilometraje de 200-250 mil km.

Tapicería y fundas de cuero. Un desgaste severo en forma de rozaduras y cambios en la textura, especialmente en cuero de alta calidad, también puede indicar un alto kilometraje.

Ruedas y neumáticos

Normalmente, los neumáticos se cambian cada 3-5 años. Incluso si los neumáticos han estado guardados sin uso, con el tiempo pueden comprometer la seguridad al conducir debido al secado del caucho.

Para determinar la edad del neumático, cuenta la información en su costado, donde se indica el año y la semana de fabricación.

También es necesario verificar la presencia de cortes y señales de reparación. Un corte lateral, por ejemplo, puede dañar la estructura del neumático. Incluso si el neumático ha sido reparado, el parche puede no soportar la carga a alta velocidad. Se recomienda inspeccionar la parte interior del neumático, ya que suele ser más lisa y no debe tener señales de reparación.

Prueba de manejo del automóvil antes de la compra

Durante la prueba de manejo, verifica la aceleración y el frenado. También analiza cuán suavemente el coche de ocasión cambia de velocidad. Realiza cambios de carril y giros a la izquierda y a la derecha para evaluar la manejabilidad del coche. Mientras estás en la carretera, presta atención al funcionamiento del motor, cuán bien está implementado el aislamiento acústico. Evalúa cuán buena es la visibilidad desde el coche, las zonas ciegas y el funcionamiento de la cámara de reversa.

Verifica cuán cómodo es entrar y salir del coche, la disponibilidad de espacio para las piernas y la cabeza en los asientos delanteros y traseros. Asegúrate de que puedes alcanzar los pedales.