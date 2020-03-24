La STPS dijo que no hay fundamentos legales para despedir trabajadores o cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo. Por si tenías dudas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)...

La STPS dijo que no hay fundamentos legales para despedir trabajadores o cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo. Por si tenías dudas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya aclaró todo sobre los despidos y el coronavirus. Según la dependencia, todos los despidos que se den a raíz de la enfermedad son injustificados e ilegales. De acuerdo con Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, no existe fundamento legal para separar trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. Por eso, la STPS llamó a todas las empresas que han cometido malas prácticas a rectificarlas. Además, llamó a los trabajadores a denunciar cualquier abuso ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Por otro lado, la STPS aclaró que solamente el gobierno federal tiene la facultad de ordenar la suspensión temporal de las relaciones laborales colectivas ante una contingencia sanitaria. Estas semanas se han dado casos de empresas que se han adelantado a esta orden y dan la opción a sus trabajadores de descansar sin goce de sueldo. De acuerdo con la STPS, las empresas que cambien las condiciones de trabajo están cometiendo prácticas ilegales.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.