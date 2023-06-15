Los empleadores no paguen el reparto de utilidades podrían ser multadas de los 50 a los 5 mil salarios mínimos vigentes, según lo señala la LFT El reparto de utilidades o Participación de los Trab...

Los empleadores no paguen el reparto de utilidades podrían ser multadas de los 50 a los 5 mil salarios mínimos vigentes, según lo señala la LFT El reparto de utilidades o Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU) es un derecho constitucional que tienen los trabajadores, para recibir un porcentaje de las ganancias que obtuvieron sus patrones durante el año. Las personas morales deben presentar su declaración anual a más tardar en marzo y las físicas en abril, y el reparto de utilidades o PTU debe ser pagado a más tardar 60 días después. Esto lo establece el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). En este contexto, a través de un mensaje de Twitter, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indicó a los trabajadores que si su empleador es persona física, pueden solicitar el pago de sus utilidades con fecha límite al 29 de junio.

Si tu empleador es persona física, solicita el pago de tus utilidades con fecha límite al 29 de junio. Es tu derecho. Para más información ingresa al minisitio de Reparto de Utilidades: https://t.co/h7XuefgA7K pic.twitter.com/a08NYJwkhV — SATMX (@SATMX) June 8, 2023

Además, la autoridad fiscal dijo que que si los trabajadores quieren más información, pueden ingresar al minisitio de Reparto de Utilidades. En caso de que los empleadores no paguen el reparto de utilidades o PTU, podrían ser multadas de los 50 a los 5 mil salarios mínimos vigentes, según lo señala la Ley federal del Trabajo (LFT).