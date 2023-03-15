La rentabilidad del fisco tuvo un incremento real de 92.3% con respecto a 2018, de acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión En 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mejoró la rentabilidad de la fiscalización, porque recuperó 128.8 pesos por cada peso invertido. La rentabilidad promedio de la fiscalización se refiere a los ingresos obtenidos por cada peso invertido en fiscalización.

Indicador de la rentabilidad de la fiscalización

Al cierre de 2022, este indicador mostró un resultado de 128.8 pesos recuperados por cada peso invertido, equivalente a un incremento real de 92.3% con respecto a 2018, según reporta Reforma. Esto, de acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre de 2022 del SAT. La fiscalización es una labor que realiza el SAT, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y ha sido uno de los ejes centrales de la actual Administración. El medio señala que si se compara la rentabilidad de 2022 con la de 2021 también hubo un aumento de 4.4 por ciento. La autoridad fiscal asegura que el incremento en su rentabilidad obedece a que con las acciones de fiscalización se ha logrado modificar la cultura de pago en los contribuyentes, quienes han optado por cumplir de manera voluntaria, en tiempo y forma sus obligaciones. El SAT tiene mayor comunicación con los contribuyentes a través de correo electrónico, Buzón Tributario u otros canales, lo que genera que los contribuyentes perciban una mayor fiscalización que los lleva a cumplir ante cualquier diferencia detectada, dijo al diario Roberto Colin, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). El Contribuyente El especialista detalló que esta mayor comunicación se debe a que la tecnología le ha permitido optimizar su fiscalización al SAT. "Algo de lo que ha ayudado mucho es precisamente la factura electrónica, porque a través de ella se sabe quién factura", señaló. Además, el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México explicó que la rentabilidad del fisco mejoró porque se ha enfocado en grandes contribuyentes, en buena medida porque los pagos obtenidos son mayores que aquellos que captaría el fiscalizar del resto de los contribuyentes, destacó Colín. Puedes ver el Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre del 2022 aquí.