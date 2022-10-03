A partir del 7 octubre hasta el 30 de diciembre de 2022, atenderá en un horario de 9:00 a 16:00 horas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoció que aún no ha resuelto el rezago de citas presenciales originado por la pandemia, por lo que anunció una ampliación de su horario en todas las oficinas de atención del país. "Las oficinas de atención al contribuyente en todo el país se dedicarán a atender a personas morales los viernes, a partir del 7 octubre hasta el 30 de diciembre de 2022, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, previa cita", informó el fisco en un comunicado. Además, el SAT pondrá en operación Oficina Móvil para acercar servicios y trámites del SAT a zonas lejanas de las oficinas de atención al contribuyente. En un primer momento esta oficina visitará los estados de Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz para atender personas físicas, principalmente. En una segunda etapa, acudirá a Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida, Tijuana, Ciudad Juárez y Ciudad de México para la atención preferentemente de personas morales.

Escasez de citas

Recientemente, el diputado priista Hiram Hernández acusó que los funcionarios del SAT venden citas hasta 10 mil pesos y advirtió que hay una presunta red de corrupción dentro del órgano recaudador. “No hay citas y de hecho, actualmente, el tiempo de espera es en promedio de tres meses o hasta el año que viene, la situación anterior, de acuerdo con denuncias ciudadanas, es provocada debido a una presunta red de corrupción de funcionarios del SAT”, explicó durante la comparecencia en la Cámara de Diputados del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. De igual manera, empresarios también han denunciado una red de corrupción para tramitar citas para hacer trámites presenciales ante el fisco, pues "es difícil pensar que los gestores actúen por propia cuenta, pues alguien debe ayudarlos para manipular el sistema de citas del SAT, de lo contrario sería imposible hacerlo", dijo Raúl González Alonso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes.