La empresa de Salinas Pliego deberá pagar un crédito fiscal de 2 mil millones de pesos por omisiones del ejercicio fiscal de 2010 El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) rechazó los argumentos de Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que solicitaba la anulación de una resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que la obligaba a pagar un crédito fiscal de 2 mil millones de pesos por Impuestos Sobre la Renta correspondientes al ejercicio fiscal de 2010. El magistrado Carlos Chaurand Arzate propuso a sus homólogos declarar infundados e insuficientes los argumentos presentados por Grupo Elektra en octubre de 2020 y confirmar la resolución emitida en esa fecha. (Imagen: Shutterstock) En cumplimiento de un amparo otorgado al grupo, el magistrado señaló que se analizaron los antecedentes y pruebas relacionadas antes de llegar a dicha conclusión. Esta decisión se suma a otras resoluciones adversas que enfrenta el Grupo Salinas ante tribunales en el país, y ha anunciado su intención de recurrir a tribunales internacionales en varias ocasiones.