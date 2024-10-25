Expertos advierten sobre los posibles riesgos de un aumento excesivo del salario mínimo en México, sugiriendo un enfoque más moderado para proteger a las pymes y fomentar la estabilidad económica

Expertos advierten sobre los posibles riesgos de un aumento excesivo del salario mínimo en México, sugiriendo un enfoque más moderado para proteger a las pymes y fomentar la estabilidad económica

El director de Estudios Económicos de Citibanamex, Iván Arias, manifestó su preocupación por las propuestas de aumento del salario mínimo en México, señalando que un incremento excesivo podría tener repercusiones adversas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y la economía en general. Ante la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum de incrementar el salario mínimo anualmente entre un 10% y un 12%, Arias sugiere una moderación, advirtiendo sobre los riesgos de inflación y reducción del empleo.

Riesgos económicos

La inflación proyectada de 3.9% para el próximo año hace que un aumento en términos reales del 6% sea considerado alto, con posibles efectos secundarios no deseados. “Estos incrementos pueden reducir la capacidad de las pymes para contratar personal y podrían llevar a un aumento de precios al consumidor final”, explicó Arias. Además, sugiere que la política salarial debe complementarse con otras estrategias económicas para maximizar los beneficios sin perjudicar a los empleadores.

Impacto en la participación laboral femenina

Otro aspecto destacado por Arias es la baja tasa de participación laboral de las mujeres en México, que es significativamente menor que la de los hombres y más baja que el promedio mundial. A pesar de que las mujeres en México ahora tienen, en promedio, más años de educación que los hombres, una gran proporción de mano de obra calificada femenina sigue fuera del mercado laboral.

Beneficios de una mayor inclusión

Incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral podría traer múltiples beneficios, como la promoción de la igualdad de oportunidades, el aumento de la independencia económica femenina, y contribuciones significativas al crecimiento económico y la reducción de la pobreza.