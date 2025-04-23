Campesinos de distintos municipios irrumpieron en las oficinas del SAT en Puebla exigiendo el reembolso del IEPS; retuvieron brevemente a una funcionaria y amenazan con volver si no obtienen respuesta. Un grupo de campesinos provenientes de distintos municipios irrumpió este miércoles en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Puebla 1, ubicadas sobre la Vía Atlixcáyotl, en la zona de Angelópolis, para exigir el reembolso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a combustibles utilizados en actividades agrícolas. Durante la protesta, los manifestantes retuvieron momentáneamente a una funcionaria identificada como subadministradora local de Devoluciones del SAT estatal. Según grabaciones difundidas en redes sociales, un grupo de mujeres la sacó del inmueble con amenazas de llevársela, lo cual fue evitado por la intervención de elementos de la Policía Estatal. En el lugar se registraron enfrentamientos entre los inconformes y las autoridades. Los campesinos acusaron que, pese a haber cumplido con todos los requisitos desde hace más de un año, el SAT en Puebla ha puesto constantes trabas para devolver el IEPS correspondiente al combustible usado en sistemas de riego y tractores. Señalaron que esta omisión sistemática ha afectado a más de 3 mil productores, generándoles pérdidas que superan los 25 millones de pesos. Por ello, también demandan pagos retroactivos. La manifestación comenzó alrededor del mediodía, cuando decenas de campesinos llegaron con pancartas. Ante la falta de atención, la protesta escaló hasta que los manifestantes forzaron su ingreso al edificio. Empleados del SAT pidieron ayuda a través de redes sociales, advirtiendo una actitud violenta y mostrando daños materiales dentro de las oficinas. Tras varias horas de tensión y negociaciones, los inconformes se retiraron luego de que se les informara que serán atendidos el próximo lunes. No obstante, advirtieron que, si no obtienen una respuesta favorable, retomarán las protestas “posiblemente con la misma magnitud”. Como consecuencia de los hechos, las actividades en el SAT Puebla 1 fueron suspendidas y algunos contribuyentes que se encontraban en el lugar fueron resguardados por las autoridades.