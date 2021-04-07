Te decimos a qué sanciones económicas puedes enfrentarte por no presentar la declaración anual. Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal la quinta versión ...

Te decimos a qué sanciones económicas puedes enfrentarte por no presentar la declaración anual. Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal la quinta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y su Anexo 1-A. La regla 13.4 permite a los contribuyentes que sean personas físicas presentar su declaración anual a más tardar el 31 de mayo de 2021. Esto implica una extensión del plazo para entregar la declaración anual de personas físicas equivalente a un mes, cuyo vencimiento era el 30 de abril. Esta regla debe publicarse en la Primera Resolución de Modificaciones para ser oficial. Las personas físicas tendrán una prórroga de un mes; sin embargo, no hay que bajar la guardia. Las multas por no presentar la declaración anual son importantes y pueden llegar hasta los 34 mil pesos. Te decimos qué evitar.

14,230 a 28,490 pesos

Esta multa es por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello; por presentarlas fuera del plazo requerido, o por no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas.

1,400 a 34,730 pesos

Esta multa se aplica por cada declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por su incumplimiento.

1,400 a 17,370 pesos

Esta multa se aplica si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales.

¿Debes presentar la declaración o no?

Sí deben presentarla quienes reciban ingresos por:

Salarios: De una sola patrona o patrón y dejaron de recibirlo antes del 31 de diciembre. Si además obtuvieron ingresos distintos de salarios. Si trabajaron para dos o más patronas o patrones de manera simultánea. Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener. Si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación. Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede de 400 mil pesos.

Servicios profesionales, aquellos que obtienen ingresos por su cuenta y emiten comprobantes de honorarios.

Actividades empresariales, incluidas quienes tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal y optaron por hacer pagos provisionales bimestrales aplicando coeficiente de utilidad.

Actividades empresariales realizadas únicamente a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares, que no hayan optado por realizar pagos definitivos.

Cobrar rentas por algún bien inmueble.

Reciben intereses o dividendos.

Enajenaron bienes, si vendieron algún bien.

Adquisición de bienes, si compraron algún bien.

No deben presentarla

Las que obtuvieron ingresos por salarios de una o un solo patrón siempre que no excedan de 400 mil pesos en el ejercicio.

Las que obtuvieron ingresos totales por salarios de una o un solo patrón e intereses reales, no mayores a 400 mil pesos, siempre que los intereses reales no hayan excedido de 100 mil pesos en el ejercicio.

Quienes obtuvieron ingresos por salarios de una o un solo patrón, siempre que no exista impuesto a cargo de la o el contribuyente en la declaración anual, la o el patrón les haya emitido el comprobante de nómina por la totalidad de los ingresos del ejercicio y en su caso, los ingresos del contribuyente por intereses nominales que provengan de instituciones que componen el sistema financiero, no hayan excedido de 20 mil pesos en el ejercicio.

Para evitarte multas, aquí te dejamos una guía para presentar la declaración de personas físicas.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.