Entre los puntos que se persiguen, está la creación de un registro nacional y el fortalecimiento de las inspecciones. El gobierno de la Cuarta Transformación quiere realizar una reforma a la subcon...

Entre los puntos que se persiguen, está la creación de un registro nacional y el fortalecimiento de las inspecciones. El gobierno de la Cuarta Transformación quiere realizar una reforma a la subcontratación laboral y parece que va en serio. Fue el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador quien en la mañanera del martes pasado anunció que enviará al Congreso una iniciativa para regular el outsourcing. “Hay una propuesta (de reforma al outsouncing), un poco lo que hicimos con las Afores, sin extremismo, pero proteger a los trabajadores y corregir esos vicios, deformaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal”, dijo López Obrador. Además del jefe del Ejecutivo, desde el 2019 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emprendió una campaña contra los abusos en la subcontratación a través de operativos y análisis de información en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera.

¿Qué puntos pretenden regular del outsourcing?

De acuerdo con el titular de la Unidad de Trabajo digno de la STPS, Alejandro Salafranca Vázquez, el proyecto para regular el outsourcing en la ley, está considerando cinco elementos para asegurar los derechos de los trabajadores. Registro Nacional. Que los contratistas y contratantes se registren para transparentar normar y saber “quién es quién” en la industria. Fortalecimiento de las inspecciones. Esto se debe a que algunas empresas se niegan a que los inspectores entren, aunque tengan que pagar una multa. Subcontratación acotada. Las empresas no podrán contratar la totalidad de su plantilla en la modalidad de la subcontratación. Especialización. Se tendrán que justificar por carácter especifico las tareas a contratar. Transparencia en el outsourcing. No se podrá subcontratar a empleados que tengan una misma función a los empleados al servicio del contratante. Se pretende modificar el artículo 15 A de la Ley Federal del Trabajo, los últimos tres puntos serían cambios al artículo anterior mencionado.

Con información de factor Capital Humano.

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