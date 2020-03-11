El SAT dio a conocer en su página oficial un aplicativo para presentar la declaración anual de personas morales. En enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página oficia...

El SAT dio a conocer en su página oficial un aplicativo para presentar la declaración anual de personas morales. En enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página oficial un aplicativo para presentar la declaración anual de personas morales. El artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta dice que las personas morales deben presentar su declaración del ejercicio tres meses después de que termine. Para usar la herramienta hay que entrar en este enlace. Una vez ahí, debes dar clic en Iniciar. Después, debes introducir tu RFC y contraseña o e.firma. Luego debes introducir los datos que te pidan y enviar la declaración. Al hacer esto, recibirás un acuse de recibo. Esta herramienta cuenta con los siguientes formularios fiscales:

18 Declaración anual. Personas morales.

18 Declaración anual. Personas morales. Opción de acumulación de ingresos.

19 Declaración anual. Personas morales. Consolidación.

19-A Declaración anual. ISR diferido en consolidación fiscal.

20 Declaración anual. Personas morales del régimen simplificado.

21 Declaración anual. Personas morales con fines no lucrativos.

23 Declaración anual. Personas morales del régimen opcional para grupos de sociedades integradoras.

24 Declaración anual. Personas morales del régimen de los coordinados.

25 Declaración anual. Personas Morales del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

Toda la información que se capture en la herramienta podrá ser guardada hasta por 30 días.

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