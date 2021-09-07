Te decimos algunas de las propuestas que podrían formar parte del Paquete Económico que se presentará mañana. El próximo 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentar...

Te decimos algunas de las propuestas que podrían formar parte del Paquete Económico que se presentará mañana. El próximo 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará el Paquete Económico 2022, que incluye la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. De acuerdo con Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, no contará con aumentos de impuestos; en cambio, se enfocará en fiscalización, combate a la evasión y el apoyo a los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos son algunos de los cambios que podríamos ver.

Régimen de confianza

Durante su participación en la la Reunión Plenaria de la bancada de Morena en el Senado de la República a finales de agosto, Ramírez de la O resaltó los buenos resultados obtenidos a través de la reforma penal fiscal y de las facilidades administrativas.

Por esto, dijo que otro de los puntos fundamentales del Paquete Económico será facilitar el cumplimiento de las obligaciones. Hace unas semanas, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), habló sobre un “régimen de confianza” con facilidades para los contribuyentes.

El nuevo “régimen de confianza” buscará la simplificación administrativa, de manera que se puedan pagar fácilmente los impuestos.

En el SAT están analizando y estratificando por niveles de ingresos a las personas físicas y las personas morales, por separado, para generar un “régimen de confianza” en la parte baja de los ingresos.

Se pretende que todas las declaraciones de impuestos de los contribuyentes del “régimen de confianza” estén programadas, y que un robot determine el pago de impuestos que corresponda a cada pagador de impuestos.

En algunos casos y, sobre todo para los estratos más bajos, puede ser que se pague una cantidad menor a la que se paga ahora, porque a lo que se le está apostando es a que se aumente la base de contribuyentes.

Una de las facilidades del régimen es que los impuestos serán calculados por un algoritmo para que los contribuyentes no necesiten de la ayuda de un asesor fiscal. En este sentido, Buenrostro adelantó que todas las declaraciones del régimen serán programadas y determinadas individualmente para cada contribuyente por un robot. Así, el algoritmo determinará las declaraciones del contribuyente basándose en su nivel de ingresos.

Subir la tasa del ISR

Como señala Expansión, es probable que se utilicen propuestas del informe Nuevas políticas públicas contra la desigualdad elaborado por el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados, coordinado por Alfonso Ramírez Cuéllar. Una de estas propuestas es ampliar la tasa de ISR para los contribuyentes en el decil más alto; es decir, los que tienen ingresos de más de 3.8 millones de pesos al año. Actualmente estos contribuyentes tienen una tasa de 35%. La propuesta consiste en dividir este decil en varios más y que el último grupo tenga una tasa de 50%.

Tasa cero de IVA

Otra propuesta consiste en reducir la lista de productos con tasa cero de IVA. En entrevista con Expansión, Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), explicó que no necesariamente serán alimentos y medicinas. Actualmente, alimentos, medicinas, agua potable, libros, periódicos y revistas no pagan IVA. Al año, la tasa cero en estos productos conlleva una pérdida de 800 mil millones de pesos al año. Por eso, Ramírez Cuéllar ha dicho que se estudia la posibilidad de eliminar la exención para algunos de ellos.Con información de Expansión https://expansion.mx/economia/2021/09/07/que-cambios-en-impuestos-2022-habra

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