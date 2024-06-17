De acuerdo con la Ley del ISR, existen diversos supuestos para configurar el caso de “generalidad” Uno de los requisitos para la deducción de las prestaciones de previsión social ofrecidas a los tr...

De acuerdo con la Ley del ISR, existen diversos supuestos para configurar el caso de “generalidad” Uno de los requisitos para la deducción de las prestaciones de previsión social ofrecidas a los trabajadores, es que estas sean otorgadas de forma generalizada. Reconocer qué es “de forma generalizada” puede generar incertidumbre en los contribuyentes, de acuerdo con Fiscalia. Para resolver la inquietud, la consultora señala que es necesario seguir los criterios de la autoridad y, a partir de ello, atender a la normativa tributaria.

¿Qué se entiende por “de manera general”?

Fiscalia señaló que de acuerdo con el criterio normativo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 41/ISR/N “Previsión Social. Cumplimiento del requisito de generalidad”, el requisito de generalidad relacionado con el Artículo 93, fracción VIII, de la Ley del ISR, se “cumple cuando determinadas prestaciones de previsión social se concedan a la totalidad de los trabajadores que se coloquen en el supuesto que dio origen a dicho beneficio”. Dicho de otra forma, no es preciso otorgar un beneficio de previsión social a todos los trabajadores de la empresa, para que se cumpla con el requisito. Basta que se otorgue a los trabajadores que ostenten cierta característica que actualice el ofrecer el beneficio. Fiscalia considera que esto igualmente se confirma con la tesis de jurisprudencia I.3o.A. J/6 que indica al final que, para que proceda la deducibilidad del gasto, estos deben otorgarse de manera general “conforme a planes en los que quede determinado el sector aplicable, requisitos de elegibilidad, beneficiarios y procedimientos para determinar el monto de las prestaciones”. La jurisprudencia mencionada permite inferir no sólo que la generalidad depende de si se cumplen ciertas características para ser elegible, sino además implica la existencia de un plan de previsión social definido por el patrón respecto a cómo se entregará la prestación.

Conceptos específicos para determinar “la generalidad”

En este contexto, Fiscalia explicó que de acuerdo con la Ley del ISR, Artículo 27, fracción XI, existen diversos supuestos para configurar el caso de “generalidad”: