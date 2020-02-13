Los esquemas de outsourcing podrían caer dentro de los esquemas reportables del SAT. Como parte de los cambios fiscales para 2020, se implementó la obligación de revelar esquemas reportables al Ser...

Los esquemas de outsourcing podrían caer dentro de los esquemas reportables del SAT. Como parte de los cambios fiscales para 2020, se implementó la obligación de revelar esquemas reportables al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se considera un esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México. Pero debe tener por lo menos una de las características identificadas como áreas de riesgo.

Ahora, de acuerdo con algunos expertos, los esquemas de outsourcing podrían caer dentro de los esquemas reportables. Como ayudan a las empresas a conseguir beneficios fiscales, estas prácticas deberían revelarse.

En entrevista con El Financiero, Luis Pérez de Acha, director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, considera que estos esquemas de outsourcing sí dan ventajas fiscales y sí deben reportarse. Carlos Monárrez del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) opina que, aunque no toda la subcontratación es fraudulenta, la ley obligará a revelarlos al SAT.

La regla indica quelos contribuyentes y asesores fiscales obligados (CFF 197 y 198) entregarán la información de los esquemas reportables (CFF 200) a partir del 1 de enero de 2021. De acuerdo con las modificaciones, las infracciones cometidas por los asesores fiscales, relacionadas con los esquemas reportables, tendrán sanciones de hasta 20 millones de pesos.

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