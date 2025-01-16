Conoce los cambios en la RMF 2025 para personas morales con fines no lucrativos, incluyendo autorizaciones, donativos y procedimientos de revocación de deducciones fiscales

Conoce los cambios en la RMF 2025 para personas morales con fines no lucrativos, incluyendo autorizaciones, donativos y procedimientos de revocación de deducciones fiscales

El 30 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2025, la cual estará vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con un texto publicado por la consultora Deloitte, la RMF para 2025 comprende, en términos generales, en su mayoría las mismas reglas que las de 2024.

El texto indica que entre las reglas nuevas y eliminadas se encuentran cambios relacionados con el Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.

En su texto, Deloitte explicó que respecto del Capítulo 3.10. Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos, se adicionaron las siguientes reglas: