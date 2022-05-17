El total de empresas y personas físicas que están en el RESICO representan 4.3 por ciento del padrón de contribuyentes. El nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) acumuló de enero a marzo 2 millones 491 mil contribuyentes. De esta cifra, 2 millones 321 mil son personas físicas y 170 mil morales. De acuerdo con el Informe de Gestión Tributaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el total de empresas y personas que forman parte del RESICO representan 4.3 por ciento de los 60 millones 535 mil contribuyentes que conforman el padrón total. Además, se han integrado a 15,403 nuevos contribuyentes a su padrón al cierre del primer trimestre del 2022, lo cual representa 0.66% de más de 2.3 millones de personas físicas que tributan en el nuevo régimen, dijo a El Economista, Miguel Ángel Tavares Sánchez, presidente de la comisión técnica fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. El Informe señala que la recaudación del RESICO fue de 4 mil 935 millones de pesos al cierre del primer trimestre del 2022, lo que representó un 0.44% del total de los ingresos tributarios. Ariana Martínez, integrante de la Comisión Fiscal de Desarrollo 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo a Reforma que esta cifra considera a quienes migraron de régimen y a los que se dieron de alta por primera vez ante el SAT. Durante el 2021 el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló que 10 millones 962,946 personas físicas con actividad empresarial estaban inscritas en el padrón; para el cierre del primer trimestre la cantidad es de 10 millones 978,349 personas físicas. Las personas físicas pueden integrarse al RESICO en cualquier momento siempre que realicen actividades empresariales o profesionales u otorguen el uso o goce de bienes inmuebles y cumplan con los requisitos para tributar en dicho régimen. En febrero pasado, el fisco informó que de 3 millones 258 mil personas físicas que estaban registradas en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), 1 millón 136 mil 298presentaron el aviso correspondiente para permanecer en dicho esquema de tributación. Quienes no solicitaron permanecer en el RIF, pasaron al RESICO o al Régimen de Actividad Empresarial y Profesional.