🏠 A partir de este lunes, 2 millones de créditos tendrán sus saldos y mensualidades congelados. Descubre cómo puedes beneficiarte de esta medida

🏠 A partir de este lunes, 2 millones de créditos tendrán sus saldos y mensualidades congelados. Descubre cómo puedes beneficiarte de esta medida

Octavio Romero, director del Infonavit, anunció el congelamiento de saldos y mensualidades de aproximadamente 2 millones de créditos de derechohabientes, medida que entrará en vigor desde el inicio de esta semana.

Detalles del congelamiento

Durante la reciente conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Romero destacó que este ajuste afectará principalmente a aquellos contratos firmados antes del 2013. De estos, 500,000 beneficiarios verán automáticamente una reducción en sus tasas y mensualidades, y en algunos casos, también en el saldo total.

El resto de los derechohabientes, que suman alrededor de un millón y medio, necesitarán acudir personalmente a los Centros de Servicios de Información del Infonavit para acceder a beneficios adicionales disponibles para ellos.

Consulta de beneficios en línea

A partir de la próxima semana, todos los beneficiados podrán verificar los detalles de los beneficios que les corresponden mediante la página web del Infonavit, donde se proporcionará información detallada sobre el alcance de los beneficios y cómo acceder a ellos.

Impacto a largo plazo de los créditos

Romero también ilustró el impacto significativo de las políticas anteriores, mencionando que bajo el esquema anterior, un derechohabiente con un crédito inicial de 249,265 pesos terminaba pagando más de un millón de pesos al cabo de 30 años, casi cinco veces el monto del préstamo original.