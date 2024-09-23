Aquí te explicamos cómo hacerlo, los plazos a cumplir y lo que necesitas saber para evitar sanciones El Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) es indispensable para cualquier empresa que desee continuar ofreciendo servicios especializados. ¿Tu registro está por vencer? ¡No te preocupes! Aquí te explicamos paso a paso cómo renovarlo y qué necesitas.
¿Cuánto dura el registro REPSE?
El registro en el REPSE tiene una vigencia de tres años a partir de su emisión. Cuando ese plazo termina, es crucial renovarlo si quieres seguir operando sin contratiempos.
Proceso de renovación: ¿cómo hacerlo?
El proceso de renovación se realiza a través de la misma plataforma en la que te registraste inicialmente. Debes cumplir con los mismos requisitos que en tu primer registro, como la entrega de documentos y la validación de aspectos como:
- Capacitación y certificaciones
- Permisos y licencias
- Tecnología y equipo
- Capital social
¿Qué pasa si no renuevo a tiempo?
El calendario de renovación establece que el proceso debe iniciarse tres meses antes de la fecha de vencimiento de tu registro. Si tu registro fue emitido a partir del 1 de enero de 2024, el proceso sigue los mismos tiempos que en años anteriores. Para conocer tu fecha de renovación, puedes consultar el portal del REPSE: https://repse.stps.gob.mx/.
|Año de registro
|Mes de otorgamiento de registro
|Mes de renovación de registro
|2021
|junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
|de marzo a mayo de 2024 de abril a junio de 2024 de mayo a julio de 2024 de junio a agosto de 2024 de julio a septiembre de 2024 de agosto a octubre de 2024 de septiembre a noviembre de 2024
|2022
|enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
|de octubre a diciembre de 2024 de noviembre de 2024 a enero de 2025 de diciembre de 2024 a febrero de 2025 de enero a marzo de 2025 de febrero a abril de 2025 de marzo a mayo de 2025 de abril a junio de 2025 de mayo a julio de 2025 de junio a agosto de 2025 de julio a septiembre de 2025 de agosto a octubre de 2025 de septiembre a noviembre de 2025
|2023
|enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
|de octubre a diciembre de 2025 de noviembre de 2025 a enero de 2026 de diciembre de 2025 a febrero de 2026 de enero a marzo de 2026 de febrero a abril de 2026 de marzo a mayo de 2026 de abril a junio de 2026 de mayo a julio de 2026 de junio a agosto de 2026 de julio a septiembre de 2026 de agosto a octubre de 2026 de septiembre a noviembre de 2026
Plazos importantes
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene hasta 20 días hábiles para responder a tu solicitud de renovación. Si no recibes respuesta en ese plazo, puedes solicitar un aviso de renovación que deberá emitirse en un máximo de tres días adicionales. Si aún no hay respuesta, se considerará que la renovación fue aceptada de manera automática.
¿Y si me niegan la renovación?
En caso de que te rechacen la renovación, tienes cinco días hábiles para corregir cualquier error o presentar alegatos. Si no renuevas en el plazo establecido, tu registro será cancelado automáticamente, y tendrás que iniciar el proceso desde cero. Mantener tu registro REPSE vigente es esencial para evitar sanciones como multas o la imposibilidad de seguir ofreciendo tus servicios especializados.