El conductor y ex político ofrece recompensa a quien le dé información sobre el paradero de la conductora peruana. La semana pasada se dio a conocer que la conductora de origen peruano Laura Bozzo ...

El conductor y ex político ofrece recompensa a quien le dé información sobre el paradero de la conductora peruana. La semana pasada se dio a conocer que la conductora de origen peruano Laura Bozzo fue vinculada a prisión preventiva acusada del delito de defraudación fiscal por 13 millones de pesos. La presentadora es acusada del delito fiscal conocido como depositaria infiel, ya que vendió una propiedad embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que garantizaba el pago de una deuda de más de 13 millones de pesos; al no acreditar su domicilio oficial se le dictó prisión preventiva, puesto que se consideró que podía fugarse. Luego de que Bozzo no se entregara a las autoridades, un juez federal ordenó la aprehensión de la conductora peruana y la Fiscalía General de la República solicitó a la Oficina de la Policía Internacional (Interpol) girar una ficha roja contra Bozzo; con esto, la conductora será buscada en 190 países.

Adame ofrece recompensa

Además de las autoridades, el conductor Alfredo Adame se sumó a la búsqueda de Laura Bozzo. El ex conductor mencionó en el programa El Chismorreo que ofrece una recompensa para la persona que le brinde información fidedigna sobre el paradero de la conductora. “Voy a ofrecer 100 mil pesos a quien me diga, así como lo hice con el Rey Grupero cuando le liberaron la orden de aprehensión, pero será a quien nos dé datos fidedignos”.

El también ex político aseguró que según sus cuentas, la cantidad que Laura Bozzo debe al SAT se irá incrementando. “El primer delito es evasión fiscal por 12 millones. Hacienda y el SAT la invitaron a arreglarse, nunca quiso, al SAT no lo vas a engañar. Le llamaron la atención y le dijeron que iba en serio y entonces fue y entregó ese condominio como garantía de los 12 millones. Al día de hoy, entre multas, recargos y actualizaciones son 80 millones de pesos, de 2012 a 2021”, dijo. Alfredo Adame aseguró que él contactó al SAT sobre la venta del inmueble embargado. Adame explicó que un día recibió un mensaje de texto donde una mujer decía que compró el departamento de Bozzo; sin embargo, al intentar escriturarlo, descubrieron que estaba embargado por el SAT. Con información de Quinto poder y Milenio https://quinto-poder.mx/tendencias/Alfredo-Adame-ofrece-recompensa-por-paradero-de-Laura-Bozzo--20210819-0014.html https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/alfredo-adame-ofrece-recompensa-dinero-informe-laura-bozzo

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