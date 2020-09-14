El organismo de gobierno incluso “echó en cara” que en días pasados las cámaras empresariales reclamaron el bajo número de citas disponibles.

Durante el periodo del 24 de agosto al 8 de septiembre, uno de cada cuatro contribuyentes (24%) no se presentó a su cita para la atención de algún tramite o servicio ante el organismo, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), exhortó mediante un comunicado que estas citas deben cumplirse. La tasa de abandono en el caso de las citas cuyo motivo es, específicamente, la inscripción de personas morales ante el registro federal de contribuyentes (RFC) es mucho mayor y llega al 29%. Es decir, 3 de cada 10 empresarios que buscan dar de alta una persona moral no asiste a la cita. El organismo de gobierno incluso “echó en cara” que en días pasados las cámaras empresariales reclamaron el bajo número de citas disponibles, por lo que el SAT amplió los horarios disponibles, para satisfacer la demanda. El SAT explicó que “la inscripción de personas morales, servicio demandado en algunas entidades federativas y que incluso fue motivo de señalamiento de parte de algunas cámaras o asociaciones, tiene un porcentaje de abandono de 29%”. Las entidades de federativas con mayor porcentaje de abandono de citas (más del 26%) son:

Coahuila

Durango

Sonora

Sinaloa

Puebla

Nuevo León

Estado de México

Veracruz

El órgano recaudador señaló que los contribuyentes pueden cancelar las citas con antelación, a fin de que estos espacios sean aprovechados por otros. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: Con información del SAT.

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