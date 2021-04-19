Aún se podrá hacer excepciones para los empleados que pertenezcan a algún grupo vulnerable ante el COVID-19. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un oficio en el que informó a sus trabajadores que a partir del lunes 19 de abril, deben regresar a laborar en las oficinas. "Se informa que, a partir del lunes 19 de abril del año en curso, todo el personal de base y confianza deberá retornar a desarrollar actividades laborales en las instalaciones correspondientes". Desde enero hay un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), vigente hasta el 30 de abril, de acuerdo al cual se debe privilegiar el trabajo a distancia, así como no exigirse la presencia física de las personas que pertenezcan a un grupo de riesgo ante el COVID-19, como los mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en lactancia, así como personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión u obesidad mórbida. El oficio faculta a los administradores para autorizar excepciones, en las que los trabajadores podrán continuar sus labores desde casa. Además, los trabajadores de la dependencia que sí tengan que asistir lo harán en horarios escalonados, para mitigar contagios. "Para ello se podrán manejar horarios escalonados, que permitan asegurar dar continuidad a las medidas preventivas de la contingencia", dice el oficio publicado el 14 de abril por la administradora general de recursos y servicios (AGRS), Paloma Aguilar Correa. De los 34 mil empleados con los que cuenta el fisco, los que laboran en módulos de atención al contribuyente ya laboraban presencialmente desde febrero. Sin embargo, la autoridad fiscal dijo que durante este mes tuvo hasta 30% de abandono de trabajadores en este tipo de servicios. Con información de Reforma. https://www.reforma.com/ordena-sat-a-empleados-volver-a-oficinas-el-lunes/ar2164878

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