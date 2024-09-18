A partir de ahora, el 1 de octubre será un día feriado obligatorio en México, gracias a la reforma a la Ley Federal del Trabajo. El Senado aprobó este miércoles una reforma que agrega el 1 de octub...

A partir de ahora, el 1 de octubre será un día feriado obligatorio en México, gracias a la reforma a la Ley Federal del Trabajo. El Senado aprobó este miércoles una reforma que agrega el 1 de octubre como día feriado obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esta medida busca armonizar la legislación laboral con la reforma constitucional de 2014, que establece la transmisión del Poder Ejecutivo Federal en esa fecha. Hasta ahora, este cambio no estaba reflejado en la LFT, aunque la Constitución ya lo había estipulado desde el 10 de febrero de 2014.

¿Por qué cambiar de diciembre a octubre?

La reforma política de 2014 movió la toma de posesión del Ejecutivo Federal del 1 de diciembre al 1 de octubre. El objetivo: reducir el tiempo de transición entre las elecciones presidenciales y la toma de protesta, agilizando el proceso. Por ello, Claudia Sheinbaum, presidenta electa, será la primera en asumir su mandato el 1 de octubre. De acuerdo con el dictamen del Senado, este nuevo descanso obligatorio permite a las personas trabajadoras participar en eventos cívicos y festejar fechas históricas. Además, si trabajas ese día, tendrás derecho a recibir doble salario, de acuerdo con el artículo 75 de la LFT. Con esta reforma, se pretende eliminar la ambigüedad en la legislación y garantizar el respeto de los derechos laborales.