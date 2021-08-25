El empresario Miguel Alemán es buscado por defraudación fiscal, sin embargo, está en Francia, donde no puede ser extraditado. La semana pasada, la Oficina de Policía Internacional (Interpol) emitió una ficha roja contra Miguel Alemán Magnani por una presunta defraudación fiscal de 66 millones 285 mil 195 pesos. De acuerdo con informes del Gobierno Federal, Alemán Magnani cuenta con una ficha roja solicitada por la Interpol-México con base en la orden de aprehensión librada el 8 de julio por un juez de control de la Ciudad de México por el presunto delito de defraudación fiscal, esto relacionado con su gestión como dueño de la aerolínea Interjet, la cual no opera desde diciembre de 2020. El Instituto Nacional de Migración informó que el empresario salió del país desde el 31 de enero. Su abogado, Javier Mondragón mencionó que Magnani se encontraba radicando en Francia, ya que cuenta con la nacionalidad francesa, pues su madre es francesa por nacimiento. Esto favorece a Magnani, ya que el gobierno francés no extradita a sus nacionales y solo acepta juzgarlos bajo su legislación. Esto siempre y cuando el delito tenga un equivalente en su código. A Magnani se le acusa de no haber entregado el ISR por 66 millones 285 mil 195 pesos durante su gestión como dueño de Interjet en el 2018. El empresario es acusado de defraudación fiscal que prevé prisión preventiva de oficio.

Magnani ya no cuenta con AMLO

Como señala La Política Online, en las últimas semanas la relación entre Magnani y el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha visto afectada. Durante este periodo, López Obrador presionó a Magnani para que vendiera propiedades y pagara así su deuda al SAT; sin embargo, los representantes del empresario dijeron que por los efectos de la pandemia estas ventas no serían suficientes. Además, de acuerdo con La Política Online, Magnani intentó contactar al presidente, pero le dijeron que ya no servirá de nada. Por otro lado, el padre de Magnani, Miguel Alemán Velasco, se reubicó en Estados Unidos y busca ampararse como perseguido político. Con información de La Política Online y El Financiero https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/137893-aleman-se-niega-a-vender-propiedades-para-pagar-al-sat-y-amlo-ya-no-le-toma-las-llamadas/ https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/17/miguel-aleman-magnani-interpol-emite-ficha-roja-para-su-captura/

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