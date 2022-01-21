Debido a que la cotización del petróleo a nivel internacional se incrementó, el gobierno de México aumentó en 2021 los estímulos al IEPS para contener el precio de las gasolinas. El gobierno federal dejó de recaudar 104,076 millones de pesos el año pasado, debido al estímulo fiscal que otorgó al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas para contener los precios. Como reportamos en El Contribuyente, en los primeros nueve meses de 2021, el estímulo fiscal al IEPS a gasolinasfue de 53 mil millones de pesos. Esto es 14.6 veces mayor al estímulo otorgado en 2020. Raymundo Tenorio, catedrático del Tec de Monterrey, explicó a El Economista, que el mayor estímulo que se otorgó en el 2021 se debió al incremento considerable que presentó el precio del petróleo a nivel internacional ya que, en el 2020, con la crisis causada por el Covid-19, la cotización del crudo cayó precipitadamente e, incluso, llegó a terreno negativo, en consecuencia, el precio de las gasolinas cayó y se dejó de otorgar el estímulo. Debido a los estímulos fiscales, la recaudación de IEPS a combustibles tuvo una caída de 27% el año pasado.

El precio de los combustibles

Entre enero y octubre de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) gastó 71 mil millones de pesos en estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para evitar aumentos en los precios de gasolinas. Según datos de El Economista, en el 2021 los precios repuntaron. Al cierre del 2020, se vendió en 47.16 dólares por barril, mientras que para el 30 de diciembre del 2021 se cotizó en 71.29 dólares, es decir, presentó un incremento de 51 por ciento. Por lo anterior, el gobierno reactivó el estímulo fiscal a las gasolinas en febrero pasado, superando el monto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenía contemplado en el documento de Renuncias Recaudatorias, de 76,019 millones de pesos. “Con el arranque del 2022 se observa un dólar más fuerte por la recuperación económica y un aumento en la demanda de las gasolinas, lo que evidentemente llevará a mayores precios del petróleo y a su vez, de los precios de las gasolinas, por lo que se necesitará del estímulo, lo cual no va a resistir porque no está acompañado de una mayor tributación”, explicó Luis Pérez Lezama, director de Investigación Económica de Saver ThinkLab. Al cierre del 2021, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación a los consumidores fue de 7.36% anual, la mayor en dos décadas. En tanto, el precio de la gasolina Premium presentó un incremento de 22.07% y la Magna de 13.98 por ciento.

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