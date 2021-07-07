Expertos advierten que sin creación ni aumento de impuestos, la fiscalización seguirá creciendo. El 14 de junio, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, informó que se presentará una reforma fiscal junto al Paquete Económico del 2022, en septiembre. La funcionaria aseguró que no incrementarán ni crearán nuevos impuestos. Este ha sido uno de los ejes principales del SAT en los últimos años, ya que se ha enfocado en mejorar la recaudación sin crear impuestos. Además, esta postura es oficial desde el año pasado. El 23 de abril de 2020, se publicó en el DOF un Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican. En su fracción décima, el decreto establece lo siguiente:

X. Todo ello, sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país. Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier otra índole, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el humanismo y se gobierne para y con el pueblo.

Más fiscalización

En entrevista con Debate, Carlos Alberto Burgoa, catedrático de la Facultad de Contaduría de la UNAM, dijo que esta postura significa que el SAT debe redoblar esfuerzos en la fiscalización. En opinión de la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales Flores, se espera que exista una mayor fiscalización en algunos sectores. En conferencia de prensa, la contadora señaló que las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se han ido modificando y afinando en los últimos dos años, 2020 y 2021. La presidenta del IMCP explicó que como nuestro país requiere mayor recaudación, se pretende fortalecer la fiscalización. Es decir, el Gobierno de México buscará compensar la recaudación con fiscalización, porque necesitará más ingresos y no habrá un incremento en los impuestos. Algo que también se esperaría y se buscaría, agregó Perales Flores, es que se amplíe la base de contribuyentes. “Como IMCP lo hemos mencionado en diferentes ruedas de prensa. Esto garantizaría una mayor equidad en la tributación y en la cultura contributiva de nuestro país”, expuso. Con información de Debate https://www.debate.com.mx/economia/El-SAT-mas-energico-en-la-recaudacion-de-impuestos-en-Mexico--20210706-0034.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.