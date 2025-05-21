Conoce tus derechos y pasos a seguir si el IMSS te aplicó la prima media por no presentar la DART sin que estuvieras obligado Ante la imposición automática de la prima media del Seguro de Riesgos d...

Conoce tus derechos y pasos a seguir si el IMSS te aplicó la prima media por no presentar la DART sin que estuvieras obligado Ante la imposición automática de la prima media del Seguro de Riesgos de Trabajo (SRT) por parte del IMSS a patrones que no presentaron la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo (DART), es fundamental conocer que existen herramientas legales para impugnar esta medida cuando no existía la obligación legal de presentarla.

¿Por qué la resolución puede ser improcedente?

No había obligación de presentar la DART si tu prima era la misma que el año anterior. Así lo establece el Artículo 32, fracción V del RACERF. El IMSS interpreta de forma errónea el artículo 72 de la LSS, que aplica exclusivamente a patrones con menos de 10 trabajadores cuando voluntariamente deciden no presentar la declaración. El criterio 98/2020 de PRODECON establece que no presentar la DART en estos casos no implica una renuncia ni una opción voluntaria por la prima media.

Acciones legales que puedes tomar

Acción Fundamento Legal Plazo Presentar escrito de desacuerdo Artículo 43 del RACERF 15 días hábiles desde la notificación Recurso de inconformidad Artículo 294 de la LSS Dentro del mismo plazo Juicio contencioso administrativo Ante el TFJA 30 días hábiles siguientes Asesoría de PRODECON Vía acompañamiento institucional Sin plazo obligatorio, pero preferentemente inmediato

Recomendaciones clave para defenderte

Verifica si tu prima 2024 es igual a la de 2023 . Si es así, probablemente no estabas obligado a presentar la DART.

. Si es así, probablemente no estabas obligado a presentar la DART. Documenta que no hubo siniestralidad . Esto es esencial para demostrar que tu prima no debía cambiar.

. Esto es esencial para demostrar que tu prima no debía cambiar. Incluye el criterio de PRODECON 98/2020 en cualquier escrito de defensa o aclaración.

en cualquier escrito de defensa o aclaración. No ignores la notificación del IMSS. Si no respondes, la prima media se aplicará de forma definitiva.

La imposición automática de la prima media en estos casos carece de sustento jurídico y va en contra de la lógica operativa del sistema de seguridad social. El IMSS no puede asumir que hubo una decisión voluntaria por parte del patrón cuando no existía una obligación formal de presentar la DART. Actuar a tiempo es clave para evitar afectaciones en tus finanzas empresariales. Si estás en esta situación, no dudes en hacer valer tus derechos con el acompañamiento adecuado.