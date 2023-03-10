Plataformas como Xternall son fundamentales para agilizar y asegurar la supervisión de proveedores de servicios u obras especializadas La reforma de subcontratación en materia laboral, que entró en vigor desde 2022, hizo que las empresas que subcontratan servicios deban asegurarse de que sus proveedores cumplen con sus obligaciones ante las autoridades fiscales y patronales. De lo contrario, las empresas pueden enfrentar multas de hasta 5 millones de pesos y no podrán deducir las facturas de los proveedores incumplidos. Para estar preparado ante una revisión de la autoridad, es fundamental que todos los proveedores se mantengan al día con sus obligaciones, pero esta tarea puede ser compleja y engorrosa, especialmente para empresas con un gran número de proveedores. Es aquí donde Xternall se convierte en una herramienta muy valiosa, ya que permite la revisión automática de todos los proveedores inscritos en el Registro de Prestadores de Servicios u Obras Especializadas ****(REPSE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). La plataforma digital verifica y valida la información y documentación de los proveedores contra los portales de la autoridad, incluyendo su registro en el REPSE, listado de Actividad Preponderante, opiniones de cumplimiento ante el SAT, IMSS e INFONAVIT, recibos de nómina, pagos provisionales de impuestos, entre otros documentos. Además, Xternall permite configurar documentos adicionales para su identificación y validación, y cuenta con una Mesa de Ayuda especializada para apoyar a los proveedores en la operación de la plataforma. Actualmente, más de 100 grandes grupos empresariales mexicanos ya utilizan Xternall para supervisar a más de 5 mil proveedores. Durante el año 2022, se procesaron, identificaron y validaron más de 500 mil documentos. La transformación digital y las plataformas como Xternall son fundamentales para agilizar y asegurar procesos críticos como la supervisión de proveedores. Automatizar estas tareas reduce la carga administrativa de las empresas, minimiza la probabilidad de errores u omisiones y previene graves consecuencias para las empresas.