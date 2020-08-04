La SHCP informó una colaboración sustancial con el estado de Chihuahua, para combatir delitos como defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas. La Secretaría de Hacienda y Cré...

La SHCP informó una colaboración sustancial con el estado de Chihuahua, para combatir delitos como defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas. **La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)**y el gobierno del Estado de Chihuahua, celebraron un acuerdo con el que, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), planean combatir los delitos fiscales que se cometan o hayan cometido en dicha entidad. El comunicado emitido por la secretaría informó que el convenio tiene como objetivo el intercambio de información para combatir los delitos fiscales y financieros en Chihuahua, tales como actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas. Hacienda aclaró que “toda la cobranza que se realice con motivo de los procedimientos penales derivados del convenio será directamente en beneficio de la entidad federativa”. Dicho acuerdo se llevó a cabo el día de hoy en Palacio Nacional, entre Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Romero Aranda, representante de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua. Dentro del convenio se estipuló que la entidad federativa remitirá toda la información que posea al respecto sobre actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas, para que la autoridad hacendaria formule las querellas o acusaciones penales correspondientes ante tribunales federales. Asimismo, este servirá para procesar penalmente a quienes hayan recurrido a empresas factureras para el desvío de recursos públicos del Estado. Hacienda estima obtener lo siguientes beneficios:

Fortalecer la coordinación fiscal.

Aumentar las finanzas públicas de la entidad federativa.

Elevar la percepción de riesgo por la comisión de delitos fiscales y financieros.

Beneficiar a los ciudadanos de la Entidad con la recuperación de recursos que pertenecen al gasto público.

“Todo dinero que se defrauda en el Estado regresa al Estado”, concluyó la SHCP. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/la-shcp-estima-recuperar-cerca-de-100-mil-millones-de-pesos-con-los-impuestos-digitales/

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