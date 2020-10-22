De acuerdo con especialistas, algunas propuestas aprobadas esta semana en la la Miscelánea Fiscal afectarán a todos los contribuyentes por perseguir a unos cuantos. De acuerdo con algunos especiali...

De acuerdo con especialistas, algunas propuestas aprobadas esta semana en la la Miscelánea Fiscal afectarán a todos los contribuyentes por perseguir a unos cuantos. De acuerdo con algunos especialistas, las nuevas facultades de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aprobadas esta semana por la Cámara de Diputados, deberían enfocarse en los contribuyentes evasores, pero terminarán afectando a todos. En entrevista con La Jornada, Rodrigo Ramírez, presidente de la comisión fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó algunos casos en los que esto será más visible. Por ejemplo, las nuevas tasas de retención para plataformas digitales.

Los ingresos de transporte terrestre tendrán una tasa de 2.8%; antes, era de entre 2% y 8%.

Los ingresos de de hospedaje tendrán tasa de 5%; antes, era de entre de 2% y 10%.

Por último, los ingresos de prestación de servicio tendrán tasa de 2.5%; antes, era de entre 0.4% y 5.45.

Además, se podrá bloquear el acceso a internet de las plataformas que no cumplan. De acuerdo con la Asociación de Internet MX, esto podría afectar el ecosistema digital y la naturaleza abierta de la red. Otro ejemplo importante es de las visitas domiciliarias. En este sentido, el especialista dijo que esta medida no se aplica en otros países. Además, las preocupaciones sobre abusos a la privacidad y otros derechos constitucionales podrían llevar a amparos y demandas contra la medida. Según el especialista, este tipo de medidas son excesivas, ya que el SAT cuenta con las facultades para determinar evasión fiscal sin necesidad de las visitas domiciliaras y el uso de este tipo de herramientas. Esta semana, los diputados federales aprobaron las reformas a las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta (ISR) y al Código Fiscal de la Federación (CFF). El proyecto de Ley de Ingresos que incluye la Miscelánea Fiscal pasa ahora al Senado, donde el ultimo día para su aprobación es el 31 de octubre. Las reformas fueron avaladas con 283 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones. Estas son las propuestas aceptadas:

Propuestas a la reforma aceptadas por los diputados:

Visitas domiciliarias . El personal del SAT podrá utilizar herramientas como celulares, grabadoras y cámaras durante las visitas domiciliarias a los contribuyentes. Además, para no violentar el secreto fiscal, el personal del SAT estará obligado a guardar absoluta reserva sobre declaraciones, datos suministrados por el contribuyente y sobre la información obtenida en la visita.

. El personal del SAT podrá utilizar herramientas como celulares, grabadoras y cámaras durante las visitas domiciliarias a los contribuyentes. Además, para no violentar el secreto fiscal, el personal del SAT estará obligado a guardar absoluta reserva sobre declaraciones, datos suministrados por el contribuyente y sobre la información obtenida en la visita. Aseguramiento precautorio . El fisco podrá aplicar embargos precautorios a las cuentas de terceros que se opongan al ejercicio de facultades de comprobación. Básicamente, el SAT podrá embargar cuentas de terceros que no cooperen con la fiscalización. Esto incluye a clientes, proveedores y empleados de las empresas. El fisco deberá emitir reglas generales para precisar en qué momento se tiene responsabilidad con terceros.

. El fisco podrá aplicar embargos precautorios a las cuentas de terceros que se opongan al ejercicio de facultades de comprobación. Básicamente, el SAT podrá embargar cuentas de terceros que no cooperen con la fiscalización. Esto incluye a clientes, proveedores y empleados de las empresas. El fisco deberá emitir reglas generales para precisar en qué momento se tiene responsabilidad con terceros. Bloqueo de plataformas digitales . El SAT podrá bloquear a las plataformas de residentes en el extranjero sin establecimiento en México cuando no cumplan con las disposiciones de RFC, firma electrónica, representante legal y domicilio fiscal y el pago de IVA. Este bloqueo implica que la autoridad fiscal podría solicitar a los proveedores de internet suspender el acceso a sus servicios. El bloqueo procederá cuando las plataformas incumplan tres meses consecutivos.

. El SAT podrá bloquear a las plataformas de residentes en el extranjero sin establecimiento en México cuando no cumplan con las disposiciones de RFC, firma electrónica, representante legal y domicilio fiscal y el pago de IVA. Este bloqueo implica que la autoridad fiscal podría solicitar a los proveedores de internet suspender el acceso a sus servicios. El bloqueo procederá cuando las plataformas incumplan tres meses consecutivos. Donatarias autorizadas . Las donatarias no podrán recibir más del 50% de sus ingresos por actividades no relacionadas con su objeto social. Además, cuando pierdan su autorización, deberán dar todo su patrimonio a otras donatarias.

. Las donatarias no podrán recibir más del 50% de sus ingresos por actividades no relacionadas con su objeto social. Además, cuando pierdan su autorización, deberán dar todo su patrimonio a otras donatarias. **Programa Escuela-Empresa.**Se eliminará la deducibilidad de donativos empresariales a programas Escuela-Empresa. Además, todas las donaciones deben estar amparadas con CFDI.

IVA en bienes de segunda mano . Se tendrá que pagar IVA cuando los bienes de segundo uso se vendan a través de plataformas digitales. Según las autoridades, la idea no es gravar los productos, sino el servicio.

. Se tendrá que pagar IVA cuando los bienes de segundo uso se vendan a través de plataformas digitales. Según las autoridades, la idea no es gravar los productos, sino el servicio. Cancelación de sellos digitales . Se ampliará de tres a 10 días el plazo para que el contribuyente pueda aclarar su situación ante el fisco. Además, se limita a 40 días el tiempo para presentar una solicitud de aclaración.

. Se ampliará de tres a 10 días el plazo para que el contribuyente pueda aclarar su situación ante el fisco. Además, se limita a 40 días el tiempo para presentar una solicitud de aclaración. Cárcel por abuso en maquila. Se sancionará con cárcel a quien incumpla sus obligaciones fiscales por maquinaria y equipo importado bajo el programa IMMEX y que no sea devuelto al extranjero.

Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/22/economia/017n3eco

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