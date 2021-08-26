Al parecer, el IMSS está preparando el sitio web de la herramienta ICSOE, y sin querer lo activó y luego lo deshabilitó. Con la reforma al outsourcing, las personas físicas o morales que ofrezcan s...

Al parecer, el IMSS está preparando el sitio web de la herramienta ICSOE, y sin querer lo activó y luego lo deshabilitó. Con la reforma al outsourcing, las personas físicas o morales que ofrezcan subcontratación de servicios especializados, tendrán que proporcionar la información de sus contratos. Para cumplir con dicha obligación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prepara la herramienta denominada Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE). Recientemente circuló información que aseguraba que se había habilitado la plataforma del ICSOE. Pero el IMSS informó que es falso que esté habilitada una herramienta sobre información de contratos de servicios u obras. Sin embargo, parece que el IMSS está preparando la habilitación de la plataforma, y sin querer la habilitó y luego la deshabilitó, de acuerdo con reportes de los propios usuarios. https://twitter.com/roshuep/status/1430361535814283267

Acceso a la plataforma del ICSOE

De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, para el caso de los contratistas, se prevé que el acceso a la herramienta se hará de la siguiente manera:

Ingresar con la e.firma otorgada por el SAT de la persona física, y tratándose de la persona moral, el acceso debe ser con la e.firma de la persona moral y no la del representante legal. Copia simple del registro que te otorgó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la prestación de servicios especializados o la ejecución de obra especializada. Registrar la información de los contratos que celebrados en el periodo a reportar. La información de las y los trabajadores con los que se prestó el servicio especializado o se ejecutó la obra especializada, pudiendo ingresarla uno a uno o a través de carga masiva. Enviar la información, firmándola con e.firma.

Asignación de usuario y registro de capturistas

La nota indica que se prevé que el sistema asignará un usuario y se permitirá registrar a distintos capturistas, debiendo seguir los siguientes pasos:

Una vez registrado el capturista por el contratista, el capturista generará su contraseña. El sistema le enviará un correo con una liga para ello. Capturar la información de los contratos que el contratista haya celebrado en el periodo a reportar. La información de las y los trabajadores con los que prestó el servicio especializado o ejecutó la obra especializada, podrás ingresarla uno a uno o a través de carga masiva. Al concluir con la captura de todos los contratos del periodo a reportar, por el sistema, avisar al contratista para que él revise y en su caso firme la informativa.

La nota de Fiscalia indica que el sitio web de la herramienta denominada ICSOE estuvo disponible, durante algunas horas del 24 de agosto, pero el mismo día fue deshabilitado.

Con información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/16170

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