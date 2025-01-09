Descubre cómo el SAT planea recaudar 5.3 billones de pesos en 2025 sin subir impuestos, con tecnología, condonaciones y apps renovadas como piezas clave de su estrategia

Descubre cómo el SAT planea recaudar 5.3 billones de pesos en 2025 sin subir impuestos, con tecnología, condonaciones y apps renovadas como piezas clave de su estrategia

Sin subir impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la mira puesta en recaudar 5.3 billones de pesos en 2025. ¿Cómo lo logrará? Tecnología, condonaciones y un enfoque preciso son las claves de su estrategia.

Claves de la Estrategia del SAT para 2025

Inversión tecnológica:

El SAT implementará herramientas avanzadas para revisar con detalle las devoluciones del IVA e IEPS que salgan del promedio esperado.

Condonación de multas y recargos:

Contribuyentes con ingresos anuales menores a 35 millones de pesos podrán acceder a la eliminación del 100% de multas y recargos, incentivando su regularización fiscal.

Enfoque en sectores clave:

Priorizarán la fiscalización en sectores de alto riesgo, el combate al contrabando y la detección de facturas falsas.

Renovación de aplicaciones:

Las apps SAT Móvil y Factura SAT Móvil serán actualizadas para simplificar trámites comunes, como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Resultados previos y expectativas

El SAT ha demostrado que su maquinaria está bien afinada:

En 2023 logró una recaudación histórica de 4.5 billones de pesos.

En 2024, la recaudación a grandes empresas alcanzó un récord de 424 millones de pesos de enero a agosto.

¿Subida de impuestos? Por ahora, no

Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sugerido la necesidad de ajustes fiscales, el Gobierno mexicano parece decidido a mantener el rumbo sin incrementar impuestos generales, apostando a maximizar la eficiencia en la recaudación.