La nueva versión del modelo de reglas de información para plataformas digitales es una actualización del que se presentó en junio del 2020. El 23 de junio, la Organización para la Cooperación y el ...

La nueva versión del modelo de reglas de información para plataformas digitales es una actualización del que se presentó en junio del 2020. El 23 de junio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó la nueva versión del Modelo de reglas de información por operadores de plataformas con respecto a los vendedores en la economía compartida y de trabajos esporádicos. El objetivo del modelo es que la información relacionada con el ingreso obtenido por usuarios de plataformas digitales, como Uber, Airbnb, Amazon, etcétera, sea reportado a las autoridades competentes de los países en donde reside el operador.

Antecedentes del modelo

la nueva versión del modelo es una actualización del que se presentó en junio del 2020, y forma parte de la Acción 1 del Proyecto BEPS. Es decir, forma parte de una estrategia más amplia, relacionada con retos derivados de la economía digital. Desde la publicación del modelo, la OCDE desarrolló un marco legal internacional para el intercambio automático de información de las operaciones realizadas a través de plataformas digitales. En México, las plataformas digitales ya están obligadas a proporcionar parte de la información de sus usuarios al Servicio de Administración Tributaria (SAT). [Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA) 18-J, fracción III].

Recomendaciones

En este contexto, en una nota informativa Fiscalia emitió las siguientes recomendaciones:

Es importante que los usuarios identifiquen el tipo de información que las autoridades fiscales comparten entre sí. Esto, para tener un amplio panorama al momento de tomar decisiones.

Es recomendable que las empresas de tecnología visualicen el tipo de información que se estará solicitando por parte de los gobiernos. Esto, para que revisen si los procedimientos actuales son los propicios para generar la información o, en su caso, hacer las adecuaciones procedentes.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/15891 Puedes ver la información que publicó la OCDE y que está disponible sólo en inglés aquí / Fecha de publicación: 23 de junio de 2021.

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