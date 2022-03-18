El fallo en contra de los integrantes de la familia Alemán, dueños de Grupo Coral, es debido a que el Tribunal los encontró “responsables solidarios” de impuestos retenidos y no pagados al órgano fiscalizador del año 2018 a 2019 El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó a Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani pagar un total de 689 millones 368 mil pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Desde hace algunos años se ha hablado en los medios de comunicación acerca de los problemas legales y económicos de la familia Alemán. Todo se remonta a 2019, cuando el fisco embargó Interjet, la aerolínea de Miguel Alemán Magnani por las deudas acumuladas entre 2013 y 2017. Según se ha reportado, las deudas corresponden al Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores, así como al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los años 2017, 2018 y 2019. De acuerdo con Forbes México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó acciones en las empresas Galem Energy Services, Turbo Ductos de México, Inmobiliaria Tilingo, Servicios Almagna y Maj Producción México propiedad de Miguel Alemán Magnani, ya que no pagó el impuesto sobre la renta de ABC Aerolíneas. “Se ordena la inscripción del embargo de 650 acciones (de Galem Energy Services, 10 acciones de Turbo Ductos de México, 01 acciones Inmobiliaria Tilingo, así como 01 acciones de Maj Producción México y las acciones de Servicios Almagna), que son propiedad de Miguel Alemán Magnani, en su carácter de responsable solidario de ABC Aerolíneas”, revelan los juicios por un crédito fiscal en contra del empresario mexicano, quien viajó en busca de accionistas a Europa para reflotar a su línea aérea. El fallo en contra de los integrantes de la familia Alemán, dueños de Grupo Coral, es debido a que el TFJFA los encontró “responsables solidarios” de impuestos retenidos y no pagados al órgano fiscalizador del año 2018 a 2019 por parte de ABC Aerolíneas, nombre oficial de Interjet. “Quedó acreditado que el señor Miguel Alemán Velasco, desde su constitución forma parte del consejo de Administración de Aerolíneas, en su carácter de presidente, y Miguel Alemán Maganani, ostenta el cargo de vicepresidente del consejo de Administración y director general de Interjet”, comentó Carlos Mena Adame, magistrado del TFJFA. Además, el magistrado explicó que los empresarios tenían las facultades de administración de dominio como se constató en el análisis del acta constitutiva de la aerolínea de bajo costo, que no funciona desde diciembre de 2020. Por lo anterior, el pleno de la sala superior del TFJA ordenó a Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani pagar un total de 689 millones 368 mil pesos al órgano recaudador. Como reportamos, en abril de 2020 autoridades del SAT embargaron una propiedad de Miguel Alemán por un adeudo por casi 549 millones de pesos por concepto del IVA de Interjet, pero de los ejercicios fiscales de 2014 al 2017, mismos que de igual manera buscaron impugnar. De acuerdo con Proceso, Alemán Magnani, quien formó parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador, es prófugo de la justicia, que lo busca por el delito de defraudación fiscal en Interjet, pues enfrenta una deuda de mil 250 millones de dólares.