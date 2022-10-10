El Presidente dijo en su conferencia mañanera que el martes dará a conocer el nombre del nuevo jefe o jefa del fisco mexicano Hasta hace unos días, Raquel Buenrostro dejó la jefatura del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para asumir como la nueva secretaria de Economía (SE). Esto a causa de la renuncia de Tatiana Clouthier al frente de esta dependencia. La agencia Reuters informó que el actual titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Arturo Medina, se perfila como el nuevo jefe del SAT. Pero será hasta el martes cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dé a conocer al nuevo o la nueva jefa del SAT. Así lo informó el mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. López Obrador dijo que será este martes "cuando ya se va a resolver lo del titular del SAT es mañana". Al cuestionarse si el nuevo funcionario será hombre o mujer, el titular del Ejecutivo se limitó a contestar "mañana, mañana".